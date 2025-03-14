İki Belediye Başkanı Yüksek Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi, Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan ve Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın'ın parti "ilke ve disiplin kurullarına aykırı hareket ettiği" gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Konya'nın Emirgazi İlçesinin Belediye Başkanı Mesut Mertcan ve Çumra ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Aydın, "parti ilke ve disiplin kurallarına aykırı hareket ettikleri" gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.