Yeniden Refah Partisi'nden Bayramlaşma

(ANKARA) - 14 siyasi parti heyeti, Yeniden Refah Partisi heyetinin bayramını kutladı. Bayramlaşma sırasında, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, AK Parti'den dava arkadaşlarını, seçmenlerini geri alacaklarını belirterek, "Onları ülkeden bir şekilde süpürüp atacağız Allah'ın izniyle" dedi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, siyasi parti temsilcilerinin karşılıklı bayramlaşmaları Ankara'da devam ediyor. Yeniden Refah Partisi'nde, bayramlaşmak amacıyla gelen heyetleri, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, MKYK üyesi Abdulhamit Adak, Kadın Kolları Genel Sekreteri Nilgün Ekinci, Kadın Kolları Sivil Toplum Kuruluşu ve Halkla İlişkiler Başkanı Ayşegül Kapukaya, Gençlik Kolları Genel Sekreter Yardımcısı Mertcan Olgun, Genel Sekreterlik Yürütme Kurulu üyeleri Ahmet Cin, Murat Karabacak, Ankara İl Başkanlığı Halkla İlişkiler Başkanı Okay Akarçay'tan oluşan heyet ağırladı.

Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret eden partiler arasında Memleket Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, Anahtar Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Hür Dava Partisi, Milli Yol Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Demokratik Sol Parti yer alıyor. Öte yandan AK Parti ve MHP, bu bayramda Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etmedi. Bayramlaşma sırasında, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

"Siyasetçi olduğumuzu söylemekten utanıyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, bayramın önemine değindi. Türkiye'nin son yıllarda geriye gittiğini belirten Anavatan Partisi yetkilisi, şöyle konuştu:

"Şu yirmi yılda Türkiye bana göre yüz yıl geriye gitti. Biz iş dünyasında bunu hissediyoruz. Ben üniversitelerde AVM yapıyorum. Bir AVM'nin bir aylık kirasıyla, bir daire alabiliyordum. Şimdi ise bir yıllık kiramızla daire alamıyoruz. Eskiden 'başörtüsü özgürlüğü yoktu' derdik, şimdi var da ne oldu? Başörtüsü, artık utanmamız gereken bir şey haline geldi. Başörtülü insanlardan, sakallı insanlardan, namaz kılan insanlardan utanır olduk. İş dünyasında 'iş adamıyız' demekten utanıyoruz. Neden? Çünkü artık iş adamları da çalıyor. Siyasetçi olduğumuzu söylemekten de utanıyoruz. Siyasiler, Erbakan'dı, Ecevit'ti, Özal'dı. Şimdi bunlar mı siyasi?"

"30 maddenin hiçbiri uygulanmadı..."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, Türkiye'de 100'ün üzerinde siyasi parti bulunduğuna dikkati çekerek, Türkiye'deki sorunların yalnızca Fatih Erbakan tarafından çözülebileceğini ve TBMM'deki 4 milletvekilinin hükümete yön verdiğini iddia etti. Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızın, ülkemiz ve milletimiz açısından Cenab-ı Allah'ın bir lütfu olduğunu düşünüyorum. Evet, biz 2023'te şartlı olarak bir ittifak yaparak Cumhur İttifakı'na dahil olduk. Ancak 30 maddenin maalesef hiçbiri yerine gelmedi. 30 maddenin hiçbiri partimizle ilgili değildi. 30 maddeyi sadece millet ve ülkemizin yarınlarıyla alakalı gördüğümüz sıkıntıların kaldırılması için belirlemiştik. 6284'ten LGBTİ'ye... Milletimiz bize '2023'te niye işbirliği yaptınız' diye soruyor. 2023'te bizim yaptığımız bu ülkenin gerçeklerine ve bu aziz milletin yarınlarına ait şartlarımızdı. Ama yerine getirmediler. İki partinin önde gelen iki genel sekreteri, genel başkanların talimatıyla imza altına aldı. Ancak hiçbir maddesi uygulanmadı. Dahası, o 30 olumlu madde tersine çevrildi. Zinayı yasal hale getirmiş bir ülkeyiz, bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Allah'a kılıç çekmedir. Allah'a kılıç çekiyoruz. Haşa 'gel savaşacağız' diyoruz. Niye işimiz böyle gidiyor, şöyle gidiyor diyoruz. Çünkü siz, Cenab-ı Allah'ın rızasını dışına çıkarsanız, zaten doğruyu bulmanız mümkün değil. Doğruya ulaşmanız mümkün değil."

"Onları ülkeden bir şekilde süpürüp atacağız"

Anavatan Partisi yetkilisi, Fatih Erbakan'ın önderliğinde bir ittifak yapılmasını önerirken, Yeniden Refahlı Osmanağaoğlu, "Biz AK Parti'den dava arkadaşlarımızı, seçmenimizi geri alacağız. Onların haricinde hiçbir şeyini almayacağız. Biz sadece oraya gitmiş seçmenimizi alacağız, gelin baba ocağınıza diyeceğiz. Onları ülkeden bir şekilde süpürüp atacağız Allah'ın izniyle" diye konuştu.

Diğer partilerde de gündemdeki konular değerlendirildi.