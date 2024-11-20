Yenidoğan Çetesi Davası'nda savunmalar devam ediyor - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davası'nda savunmalar devam ediyor

Yenidoğan Çetesi Davası\'nda savunmalar devam ediyor

Davanın 3. gününde sanıklar motivasyon amaçlı paralar ve hasta raporları hakkında savunmalar yaptı.

20.11.2024 13:23
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Yenidoğan Çetesi Davası'nın duruşması 3. gününde Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Tutuklu sanıklardan Cansu Akyıldırım savunmasında, "Ekibe motivasyon amacıyla gönderilen paralar var. Medisense şirketinden Fırat Bey bana aylık olarak toplu para atar, ben de bu parayı hemşirelere kıdemine göre motivasyon amaçlı dağıtırdım" dedi. Sanık Çağla Durmuş ise, "Fırat Sarı, bazen hastayı 'entübe göster' diyordu. Daha fazla para almak için, hastayı entübe yani 3. basamakta göstermemizi istiyordu" dedi.

Yenidoğan Çetesi Davası'nda 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı duruşma 3. gününde Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. 22 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken 20 tutuksuz sanık ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya, 2 sanık ise SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Duruşmayı, çok sayıda avukat ve basın mensubu takip ediyor.

"Motivasyon amacıyla gönderilen paralar var"

Sanıklardan Cansu Akyıldırım mahkedeki savunmasında, kendisine ait Medisense adındaki danışmanlık şirketi olduğunu ve birkaç hastanenin danışmanlık hizmetini yaptığını söylerek, "Hasta danışmanlığı aldığımız bir yerdi. Ekibe motivasyon amacıyla gönderilen paralar var. Medisense şirketinden Fırat Bey bana aylık olarak toplu para atar, ben de bu parayı hemşirelere kıdemine göre motivasyon amaçlı dağıtırdım" dedi.

Yoğunluk durumlarında nöbet için dışarıdan hemşireler aldıklarını belirten Akyıldırım'ın, "Denetim olduğunda onların sigortasız çalıştığı için oradan çıkarılmasını istedim. Dış nöbetçilerin diplomaları, mezuniyet durumları elimizde olmadığı için söyledikleri kadarını biliyorduk" demesi üzerine mahkeme başkanı mezuniyet durumlarını bilmeden nasıl çalıştırdıklarını sordu.

Fırat Sarı'yı 2019'dan beri tanıdığını ve ReEYAP hastanesinde beraber çalıştıklarını belirten Akyıldırım, "Ben bu zamana kadar maaşlı çalıştım. Herhangi bir maddi çıkar elde etmedim. Örgüt-çete varlığını asla kabul etmiyorum. Varsa bile üye değilim. 7 aydır tutukluyum. Dosya medya tarafından çok dallanıp budaklandırıldı. Böyle bir dosyada adım geçtiği için çok üzülüyorum. Fırat Sarı ile 3 yıl kadar ilişkimiz oldu" dedi.

"Fırat Sarı entübe olmayan hastayı entübe olarak göstermemizi istiyordu"

Tutuklu sanıklardan sorumlu hemşire Çağla Durmuş mahkemedeki savunmasına başlarken, "Ben herhangi bir örgüte üye değilim. Ortada örgüt var mı onu da bilmiyorum. Hiçbir zaman hiçbir hastayı ihmal edecek, ölümüne neden olacak hiçbir şey yapmadım. Normal hastane maaşıyla geçinen bir insanım. Zaten borcum da var, dolandırmış olsam borcum olmazdı" dedi. Hakimin sorduğu "Entübe olmadı ama biz onu entübe gösterdik" mesajına ilişkin soruya, "İlaç düşmek için" şeklinde cevap verdi.

Sorulara cevap veren Durmuş, "Fırat Sarı, bazen hastayı 'entübe göster' diyordu. Daha fazla para almak için, hastayı entübe yani 3. basamakta göstermemizi istiyordu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi Davası'nda savunmalar devam ediyor - Son Dakika

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