Yerli Lazer Uyarı Sistemi IDEF 2025'te Tanıtılacak - Son Dakika
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Yerli Lazer Uyarı Sistemi IDEF 2025'te Tanıtılacak

Yerli Lazer Uyarı Sistemi IDEF 2025\'te Tanıtılacak
09.07.2025 11:29
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TWL-200, lazer tehditlerini tespit ederek hayatta kalma olasılığını artırmayı hedefliyor.

Kask ya da omuzda taşınabilen Lazer Uyarı Sistemi, lazer işaretlemesiyle hedefe yönelen tehditleri belirleyip uyararak hayatta kalma olasılığını artırıyor.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın beşinci haberinde, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen Lazer Uyarı Sistemi ele alındı.

Lazer güdümlü tehditleri tespit eden ve operatörlere yön bilgisi sunan sistemler geliştiren Türk savunma sanayisi şirketi Nero Endüstri, zırhlı araçların ardından personelin güvenliğini artırmak için geliştirdiği teknolojinin geldiği güncel durumu IDEF 2025 Fuarı'nda ortaya koyacak.

Askerin kaskında ya da omuzunda taşıyabildiği 250 gram ağırlığındaki teknolojiyle kendisine yönelik lazer işaretlemesini fark etmesini sağlayan Lazer Uyarı Sistemi, IDEF 2025'te tanıtılacak.

TWL-200 Lazer Uyarı Sistemi, modern muharebe sahasında bulunan lazer silah sınıflarına giren; lazer güdümlü mühimmat tehditleri, lazer işaretleyici sistemler, lazer mesafe ölçer sistemler ve keskin nişancı tehditlerine karşı erken uyarı sağlamak amacıyla geliştirildi. Tüm lazer tehditlerini gerçek zamanlı algılayarak personel ve platform güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Bu sistem özellikle özel kuvvet timleri, VIP koruma birimleri, askeri araçlar ve mobil kara unsurlarının lazer tehditlerine karşı savunmasız kaldığı operasyonlar için tasarlandı.

Seri üretime hazır hale getirilen sistemin ilgili askeri standartlara uygunluğu onaylandı, kendi kendini test edebilen kontrol sistemleriyle donatıldı.

"Dünyadaki en yeni ve en entegre taktik tespit sistemi" olarak gösterilen TWL-200, çeşitli platformlara entegre edilmeye uygun yapıda geliştirildi.

3 ülkede kullanımda, yenileri için görüşülüyor

ABD, Ukrayna ve Endonezya kullanılan TWL-200 sistemiyle ilgili olarak hem yurt içi hem de yurt dışındaki askeri ve özel güvenlik kurumlarıyla aktif görüşmeler yürütülüyor.

Birçok kullanıcıyla test ve değerlendirme süreçleri tamamlandı, bazı kritik platform üreticileriyle ise entegrasyon ve tedarik sürecinde son aşamaya yaklaşıldı. Hayatta kalma olasılığını artıran ürün, operasyonel konsepti ve teknik başarımı sayesinde farklı kullanıcı grupları tarafından ilgi görüyor.

Sistem, dalga boyu 700–1700 nanometre arasında olan lazer güdümlü mühimmat tehditleri, lazer işaretleyici sistemler, lazer mesafe ölçer sistemler ve keskin nişancı tehditlerine karşı 500 metrekare başına mikrowatt hassasiyet ve hassas açısal yön tespiti sağlıyor. Sistem 10 milisaniyeden daha kısa sürede tepki veriyor. Yatayda 180 derece, dikeyde 90 derece görüş açısına sahip bulunuyor. Ayrıca sistem gelişmiş dost-düşman ayırt etme özelliğine barındırıyor. Kara, deniz, hava platformlarındaki zorlu koşullara uygun olarak IP68 koruma sınıfı kriterlerini karşılayan sistem zorlu çevresel koşullara karşı maksimum dayanım sağlıyor.

Tehdidi tespit edip sınıflandırıyor, askeri uyarıyor

TWL-200 üzerindeki lazer dedektörleri sayesinde çevredeki tüm lazer kaynaklarını sürekli tarıyor. Lazer tehdidi tespit edildiğinde, sistem kaynağın yönünü belirliyor, tehdit seviyesini sınıflandırıyor ve kullanıcısını sesli ve/veya titreşimli uyarı ile bilgilendiriyor. Aynı zamanda entegre karşı tedbir sistemlerine sinyal göndererek otomatik reaksiyon başlatabiliyor. TWL-200 sistem içi test (SİT) özelliği sayesinde her görev öncesi veya sırasında çalışırlığını doğrulayarak kullanıcıya güven veriyor.

Sistem, özel kuvvet timleri için personel üzerine (kask veya askeri kıyafet üzerine) giyilebilir lazer tehdit algılama yanında zırhlı kara araçlarına entegre edilerek tüm lazer tehditlerine karşı mürettebatın korunması, sınır güvenlik karakollarında sabit tesis koruması, VIP koruma ekipleri için giyilebilir sistem olarak kullanımı, anti-dron sistemlerine entegre edilerek lazerle yönlendirilen İHA tehditlerine karşı erken tespit gibi konseptlerle sunulabiliyor.

Diğer kullanıcıları da uyarı veriyor

TWL-200 sahip olduğu tüm bu özelliklerle erken uyarı ile hayatta kalma ihtimalini artırıyor, giyilebilir olması sayesinde maksimum mobilite sağlıyor, gerçek zamanlı tehdit yönü bilgisi ile taktik karar sürecine destek oluyor.

Sistem, algılama ile birlikte pusula ve yön bilgisi ile diğer kullanıcılara da uyarı veriyor.

Dost-düşman ayrımı sayesinde yanlış reaksiyon riskini azaltan sistem, uzun pil ömrü (24 saate kadar) ve hafif tasarımı (260 gram) sayesinde saha uyumluluğu sağlıyor.

Bunlara ek olarak 5000 alarm kayıt kapasiteli log sistemi (tehdit alarmı ve tehdit türü tespiti) ile operasyon sonrası analiz imkan veriyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli Lazer Uyarı Sistemi IDEF 2025'te Tanıtılacak - Son Dakika

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