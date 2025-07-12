Yerli Otonom Kara Aracı IDEF 2025'te Tanıtılacak - Son Dakika
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Yerli Otonom Kara Aracı IDEF 2025'te Tanıtılacak

12.07.2025 11:13
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Türk savunma sanayisi, yeni nesil otonom insansız kara aracını IDEF 2025 fuarında sergileyecek.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen çok işlevli, modüler, maliyet etkin otonom insansız kara aracı ilk kez vitrine çıkacak.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın sekizinci haberinde, yeni nesil otonom kara aracına yönelik çalışma ele alındı.

Türk savunma sanayisine katkı sağlayan 3 teknoloji şirketinin işbirliği ile yeni nesil otonom insansız kara aracı geliştirildi.

Çift kullanım kabiliyetine sahip yeni nesil 8x8 araç, zorlu görev ortamları için düşük maliyetli bir platform temelinde tasarlandı. Tamamen yerli mühendislik gücüyle tasarlanan araç; çok işlevli, sessiz, modüler yapısıyla öne çıkıyor.

Aracın geliştirme sürecinde RAS Teknoloji, proje liderliğini üstlendi. Platformun otonom hareket kabiliyeti ve yazılım mimarisi RAS Teknoloji tarafından geliştirildi. Elektrikli çekiş sistemi, güç aktarım bileşenleri ve motor kontrol altyapısı WAT Motor tarafından yerli ve özgün olarak üretildi. Platform gövde yapısı, görev sistemleri ve tüm faydalı yük entegrasyonları Digitest tarafından tasarlanarak uygulamaya alındı.

Araç geliştirme sürecinde simülasyon altyapısından yoğun şekilde yararlanıldı. Bu sayede otonomi algoritmaları ve kontrol sistemleri, gerçek donanımla eş zamanlı simülasyon ortamlarında onlarca görev senaryosu altında test edilerek kısa sürede sahaya hazır hale getirildi. Aynı şekilde, algılayıcı ve faydalı yük entegrasyonları da standart arayüz yapısı sayesinde günler değil saatler içinde tamamlanabiliyor. Bu esneklik aracı farklı görev profillerine adapte edilebilir, çok rollü bir platform haline getiriyor. Araç, amfibik yapısı sayesinde kara ve su geçişli operasyonlarda görev yapabiliyor. 8x8 çekiş kabiliyeti, eğimli ve zorlu arazilerde maksimum hareket kabiliyeti sağlıyor.

Platforma güç veren yetenekler

Platformun çekiş sisteminde, WAT Motor tarafından geliştirilen yüksek verimli elektrikli tahrik mimarisi kullanılıyor. Bu sistem sayesinde araç, sessiz ve düşük termal izle çalışıyor, düşük bakım gereksinimi sunuyor.

RAS Teknoloji tarafından geliştirilen otonom sürüş algoritmaları, gerçek zamanlı çevre algılama, rota planlama ve engel kaçınma işlemlerinde yüksek doğruluk sağlıyor. Simülasyon ortamlarında yapılan binlerce senaryolu test sayesinde, araç sahaya çıktığı anda karmaşık ortamlara hızla adapte olabiliyor. GNSS erişiminin kısıtlı ya da kesintili olduğu bölgelerde bile sensör füzyonu ve içsel konumlama sistemleriyle kesintisiz görev gerçekleştirebiliyor.

Digitest'in platform entegrasyon altyapısıyla, araç farklı görev senaryolarına kolaylıkla uyarlanabiliyor. Böylece silahlı keşif ve gözetleme (uzaktan komutalı silah sistemi entegrasyonu), lojistik destek/ mühimmat taşıma, dron taşıyıcı ve yer kontrol platformu, sınır güvenliği görevleri gibi görevler yerine getirilebiliyor.

Platform, dron sistemleriyle entegre çalışabilecek şekilde tasarlandı. Swarm-ready mimarisi sayesinde karadan-havaya çoklu araç koordinasyonu sağlanabiliyor. MESH haberleşme altyapısıyla ağ tabanlı görev yönetimi, veri paylaşımı ve menzil genişletme mümkün hale geliyor.

Yüksek görev etkisiyle düşük üretim ve bakım maliyetini birleştiren bu sistem, Türkiye'nin savunma sanayisinde ihracata yönelik yenilikçi, ölçeklenebilir ve stratejik platform geliştirme vizyonunu yansıtıyor.

Platformun fiziksel prototipi, IDEF 2025'te ilk kez sergilenecek. Fuarda, farklı faydalı yük ve donanımlarla desteklenmiş bir insansız kara aracı konsepti ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Modern muharebe sahasının ihtiyaçlarına bir yanıt

RAS Teknoloji Üst Yöneticisi Alper Erdener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insansız kara araçlarının gerçekten yaygınlaşabilmesi için sadece teknolojik olarak yetkin değil, aynı zamanda fiyat açısından erişilebilir, kullanımı kolay ve gerektiğinde sarf edilebilir nitelikte olması gerektiğini vurguladı.

Erdener, şunları kaydetti:

"Biz bu platformu tasarlarken tam da bu bakış açısıyla hareket ettik; operasyonel verimliliği en üst seviyeye çıkaran ama maliyet/etki dengesini gözeten bir çözüm sunduk. Modern muharebe sahası da bunu gerektiriyor. Yetenekleriyle bu ihtiyaca en iyi şekilde cevap verecek bir birliktelik oluşturduk. Ortaya çıkan platformun yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da rekabetçi olacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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