Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu Cumhurbaşkanlığına Aday Oldu

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(ANKARA) - Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu belirterek, "Bu millet aynı isimlerden bıktı. Yaşlı abilere inat ben adayım" ifadelerini kullandı.

Mutlu yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu belirtti. Mutlu, "Ben neden aday oldum biliyor musunuz çünkü bu canım Türkiyem, sadece AK Parti ile CHP'nin adaylarına bırakılacak kadar kısır bir ülke değildir. Neden başka aday olmasın? Siz bu asil millete alternatif adaylar koydunuz da seçmedi mi? Mecbur muyuz hep aynı isimleri seçmeye? Bu vatan ne evlatlar yetiştirdi. Ben de iki lisanımla, tahsilimle, başarılı iş insanlığımla ve yaşlı abilere inat 45 yaşın enerjisiyle adayım" ifadelerini kullandı.