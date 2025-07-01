Yerli Yapımlar Sinemalarda Zirveye Çıktı

Yılın ilk yarısında maceradan komediye, dramdan aksiyona, sinema salonlarında en çok izlenen 10 filmden 8'ini yerli yapımlar oluşturdu.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 195'i yeni, toplam 323 filmin vizyona girdiği 6 ayda, toplam izleyici sayısı 13 milyon 863 bin 770'e ulaştı.

En çok izlenen 10 filmden 8'i yerli yapımlar oldu. En çok " Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmi izlendi. 27 Aralık 2024'te vizyona giren yapım, 2025'te 1 milyon 684 bin 523 izleyiciyle buluştu. Filmin toplam izleyici sayısı 2 milyon 277 bin 872 olurken, elde edilen gelir ise 386 milyon 263 bin lirayı aştı.

TRT Çocuk'un çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın beşinci filmi olan yapım, Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadığı maceraları konu alıyor. Filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını, serinin diğer dört filmini de yöneten İsmail Fidan üstlendi.

"Bir Minecraft Filmi"

En çok izlenen filmler arasında ikinci sırada aksiyon ve macera türündeki Bir Minecraft Filmi yer aldı. Jared Hess'in yönettiği yapımı 1 milyon 5 bin 625 kişi izlerken, filmin hasılatı 224 milyon 546 bin liraya ulaştı.

" Sihirli Annem: Hepimiz Biriz"

Mustafa Kotan'ın yönettiği, Gamze Özer ve Arzu Yurtseven'in senaryosunu yazdığı "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" vizyondaki dördüncü haftasında en çok izlenen üçüncü film oldu.

İnci Türkay, Nevra Serezli ve Şahap Sayılgan'ın rol aldığı filmi 709 bin 393 kişi izledi, yapımdan elde edilen gelir 149 milyon 602 bin lira oldu.

"ŞamPİYONlar"

Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar, Büşra Pekin, Ezo Sunal ve Mert Ege Ak'ın rol aldığı "ŞamPİYONlar" en çok izlenen filmler sıralamasında dördüncü sıraya yerleşti. Sinema salonlarına 702 bin 622 izleyiciyi çeken yapımdan ise 106 milyon 932 bin lira gelir elde edildi.

"Kardeş Takımı 2"

Bedran Güzel'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Kardeş Takımı 2", 660 bin 52 kişi tarafından izlenerek yılın en çok izlenen beşinci yapımı oldu. Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Berat Efe Parlar ve Gülhan Tekin'in oynadığı filmden elde edilen hasılat, 123 milyon 494 bin lirayı buldu.

"Kirpi Sonic 3"

Jeff Fowler imzalı "Kirpi Sonic 3", yılın en çok izlenen altıncı filmi olarak sıralamaya girdi.

İnsan biçiminde bir kirpi olan Sonic'in maceralarını beyaz perdeye taşıyan yapımı 618 bin 923 kişi izledi. Filmin hasılatı ise 124 milyon 542 bin lira oldu.

"Kutsal Damacana 5: Zombi"

Şafak Sezer'in senaryosunu kaleme alıp, başrolünde yer aldığı "Kutsal Damacana 5: Zombi", en çok izlenen yedinci film oldu. Yapım 561 bin 730 kişiyi sinema salonlarına çekerken, filmden elde edilen gelir 105 milyon lirayı geçti.

"Karantina"

Yazar Beyza Alkoç'un aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan "Karantina" filmi en çok izlenen sekizinci film oldu. Filmi 514 bini aşkın sinemasever izledi, elde edilen hasılat ise 89 milyon 462 bin liraya ulaştı.

"Aşk Sadece Bir An"

Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Aşk Sadece Bir An" en çok izlenen filmler arasında dokuzuncu sırada yer aldı. 504 binden fazla kişinin izlediği filmden elde edilen gelir ise 92 milyon 314 bin lira oldu.

"Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip"

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden "Akıllı Tavşan Momo"nun ilk sinema filmi "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" animasyon filmi, yılın en çok izlenen 10'uncu filmi oldu. Filmi yaklaşık 480 bin kişi izlerken, elde edilen gelir ise 87 milyon 104 bin lirayı aştı.