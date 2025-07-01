Yerli Yapımlar Sinemalarda Zirveye Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yerli Yapımlar Sinemalarda Zirveye Çıktı

01.07.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılın ilk yarısında en çok izlenen 10 filmden 8'i yerli yapımlar oldu, toplam 13.8 milyon izleyici toplandı.

Yılın ilk yarısında maceradan komediye, dramdan aksiyona, sinema salonlarında en çok izlenen 10 filmden 8'ini yerli yapımlar oluşturdu.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 195'i yeni, toplam 323 filmin vizyona girdiği 6 ayda, toplam izleyici sayısı 13 milyon 863 bin 770'e ulaştı.

En çok izlenen 10 filmden 8'i yerli yapımlar oldu. En çok " Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmi izlendi. 27 Aralık 2024'te vizyona giren yapım, 2025'te 1 milyon 684 bin 523 izleyiciyle buluştu. Filmin toplam izleyici sayısı 2 milyon 277 bin 872 olurken, elde edilen gelir ise 386 milyon 263 bin lirayı aştı.

TRT Çocuk'un çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın beşinci filmi olan yapım, Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadığı maceraları konu alıyor. Filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını, serinin diğer dört filmini de yöneten İsmail Fidan üstlendi.

"Bir Minecraft Filmi"

En çok izlenen filmler arasında ikinci sırada aksiyon ve macera türündeki Bir Minecraft Filmi yer aldı. Jared Hess'in yönettiği yapımı 1 milyon 5 bin 625 kişi izlerken, filmin hasılatı 224 milyon 546 bin liraya ulaştı.

" Sihirli Annem: Hepimiz Biriz"

Mustafa Kotan'ın yönettiği, Gamze Özer ve Arzu Yurtseven'in senaryosunu yazdığı "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" vizyondaki dördüncü haftasında en çok izlenen üçüncü film oldu.

İnci Türkay, Nevra Serezli ve Şahap Sayılgan'ın rol aldığı filmi 709 bin 393 kişi izledi, yapımdan elde edilen gelir 149 milyon 602 bin lira oldu.

"ŞamPİYONlar"

Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar, Büşra Pekin, Ezo Sunal ve Mert Ege Ak'ın rol aldığı "ŞamPİYONlar" en çok izlenen filmler sıralamasında dördüncü sıraya yerleşti. Sinema salonlarına 702 bin 622 izleyiciyi çeken yapımdan ise 106 milyon 932 bin lira gelir elde edildi.

"Kardeş Takımı 2"

Bedran Güzel'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Kardeş Takımı 2", 660 bin 52 kişi tarafından izlenerek yılın en çok izlenen beşinci yapımı oldu. Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Berat Efe Parlar ve Gülhan Tekin'in oynadığı filmden elde edilen hasılat, 123 milyon 494 bin lirayı buldu.

"Kirpi Sonic 3"

Jeff Fowler imzalı "Kirpi Sonic 3", yılın en çok izlenen altıncı filmi olarak sıralamaya girdi.

İnsan biçiminde bir kirpi olan Sonic'in maceralarını beyaz perdeye taşıyan yapımı 618 bin 923 kişi izledi. Filmin hasılatı ise 124 milyon 542 bin lira oldu.

"Kutsal Damacana 5: Zombi"

Şafak Sezer'in senaryosunu kaleme alıp, başrolünde yer aldığı "Kutsal Damacana 5: Zombi", en çok izlenen yedinci film oldu. Yapım 561 bin 730 kişiyi sinema salonlarına çekerken, filmden elde edilen gelir 105 milyon lirayı geçti.

"Karantina"

Yazar Beyza Alkoç'un aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan "Karantina" filmi en çok izlenen sekizinci film oldu. Filmi 514 bini aşkın sinemasever izledi, elde edilen hasılat ise 89 milyon 462 bin liraya ulaştı.

"Aşk Sadece Bir An"

Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Aşk Sadece Bir An" en çok izlenen filmler arasında dokuzuncu sırada yer aldı. 504 binden fazla kişinin izlediği filmden elde edilen gelir ise 92 milyon 314 bin lira oldu.

"Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip"

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden "Akıllı Tavşan Momo"nun ilk sinema filmi "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" animasyon filmi, yılın en çok izlenen 10'uncu filmi oldu. Filmi yaklaşık 480 bin kişi izlerken, elde edilen gelir ise 87 milyon 104 bin lirayı aştı.

Kaynak: AA

Rafadan Tayfa, Kültür Sanat, Kapadokya, Eğitim, Güncel, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli Yapımlar Sinemalarda Zirveye Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez
Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça’da belgelendi Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça'da belgelendi
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
Neden küstüğünü ilk kez anlattı Ayşe Ekiz’den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
Hatay’da yangın felaketi Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti

11:04
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...
10:54
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma Cemil Tugay’ın şikayetiyle başlamış
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma Cemil Tugay'ın şikayetiyle başlamış
10:18
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi İşte masadaki rakamlar
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar
10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
09:19
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
15:19
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor İşte beklenen satış fiyatı
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı
15:16
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi
15:08
’Klima’ cinayetini İranlı trans bireyin itirafı ortaya çıkardı
'Klima' cinayetini İranlı trans bireyin itirafı ortaya çıkardı
15:03
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum’da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
15:03
Plastik fabrikasında feci olay İşçinin bacakları koptu
Plastik fabrikasında feci olay! İşçinin bacakları koptu
15:01
Arabayla gelip, bahçedeki kadına kurşun yağdırdılar
Arabayla gelip, bahçedeki kadına kurşun yağdırdılar
14:47
El Salvador’dan Paris’teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa’ya Yollarız
El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!
14:29
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
14:28
Gürcistan’da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi
Gürcistan'da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 11:25:22. #7.13#
SON DAKİKA: Yerli Yapımlar Sinemalarda Zirveye Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.