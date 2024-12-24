Yermuk'ta Savaşın Yıpratıcılığı - Son Dakika
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Yermuk'ta Savaşın Yıpratıcılığı

Yermuk Mülteci Kampı, kuşatma ve yıkım ile insanlık dramına sahne oluyor. Elektrik ve su yok.

24.12.2024 23:04
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- Yermuk'ta yıkımın gölgesinde yaşam

ŞAM - Suriye'deki Yermuk Mülteci Kampı'nda yıllarca süren kuşatmanın ardından halk, elektriksiz ve susuz yıkımın gölgesinde hayatta kalmaya çalışıyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan ve binlerce insanın yaşadığı Yermuk Mülteci Kampı, 2013 yılında başlayan abluka nedeniyle insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birine tanıklık etti. Kuşatma nedeniyle kampa hiçbir yardım ulaşamadı. Su, elektrik, temel sağlık hizmetleri ve gıda gibi en temel ihtiyaçlar kesildi. Yüzlerce insan açlık, hastalık ve bombardıman nedeniyle hayatını kaybetti. Mülteci Kampı'nda yıllarca süren kuşatma ve sistematik yıkımın ardından savaşın ve açlığın en acı izleri kampın az sayıdaki sakinlerinin günlük yaşamlarında gözler önüne seriliyor. Emevi Meydanı'na 15 kilometre mesafede bulunan kampta insanlar yıkımın ortasında hayatta kalmaya çalışırken kampın dışında ise hayat normal seyrinde devam ediyor. Savaşın yalnızca altyapıyı değil, aynı zamanda kamptaki insanların umutlarını ve yaşamlarını da yok ettiği görülüyor.

Savaşın yıkıcı etkisi

Yermuk Kampı'nda çekilen görüntüler, savaşın yıkıcı etkilerini açıkça gösteriyor. Havadan çekilen görüntülerde, güneşin batışıyla birlikte bölgenin tamamen karanlığa büründüğü ve elektriksiz sokakların yalnızca az sayıda aracın farlarıyla aydınlatıldığı görülüyor. Çekilen görüntülerde yıkık binalar arasında toz ve duman içinde yürüyen çocuklar dikkat çekerken, bazı çocukların ise savaşın izlerini taşıyan yıkıntılar arasında eski bir top ile umutla futbol oynadığı görülüyor.

"Evlerimizi yerle bir ettiler"

Kampta yaşayan Suriyeli kadın Zeynep yaptığı açıklamada, "Evimiz yok. Kaldığımız yer bize ait değil. Evimiz savaşta yerle bir edildi. Bu evin sahibi Ürdün'de oturuyor biz de burada geçici oturuyoruz. Elektrik yok su yok çalışacak iş yok her şeyden mahrumuz" dedi. Ekmek almak için çok uzağa gittiklerini söylen Zeynep, "Eşim çalışmıyor çünkü iş yok. Lütfen bize destek olun elektriği, suyu getirin evlerimizi inşa edin" şeklinde konuştu.

Amar zeytuni ise yaptığı açıklamada, "Bu bölge çok ağır savaşlar yaşadı, hava saldırıları, top atışları ve şiddetli çatışmalar. Evlerimizi yerle bir ettiler. Kalan evleri de bir parça demir için balyozlarla ve iş makinaları ile yıktılar. Bunu yapan Mahir Esad'ın askerleri. Elektriğimiz yok suyumuz yok eşya almaya Şam'a gidiyoruz şartlar çok kötü. Elektrik için jeneratör kullanıyoruz ama o da bir kaç aydır bozuk. Suyu ise satın alıyoruz ama çalışmadığım daha doğrusu iş bulamadığım için para da kazanamıyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz bizlere elektrik su ev inşası için destek olun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Suriye, Şam, Son Dakika

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