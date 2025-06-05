Yesevi Yolu ve Mirası Paneli Almatı'da - Son Dakika
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Yesevi Yolu ve Mirası Paneli Almatı'da

Yesevi Yolu ve Mirası Paneli Almatı\'da
05.06.2025 17:05
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Kazakistan'da düzenlenen panelde Ahmet Yesevi'nin etkileri ve Türk gençliğine aktarımı tartışıldı.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" paneli düzenlendi.

El Farabi Kazak Milli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Ahmet Yesevi ve Kazakistan'daki Etkileri" paneli, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle hayata geçirilen "Yesevi Yolu ve Mirası" projesinin uluslararası üçüncü etabını oluşturdu.

Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden araştırmacıların katılımıyla gerçekleşen panelde, Ahmet Yesevi'nin Kazak bozkırlarında filizlenen hikmet geleneği ile bu geleneğin günümüzdeki yansımaları ele alındı. Ayrıca, Yesevi'nin düşünce dünyasının çağdaş Türk gençliğine nasıl aktarılabileceği sorusu da tartışıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay, panelin açılış konuşmasında, Ahmet Yesevi'nin Türk Dünyası'ndaki manevi rolüne vurgu yaptı.

Orbay, "Yesevi Yolu ve Mirası" projesinin ise kültürel birlikteliğe katkı sağlayacağını kaydetti.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sadullah Gülten'in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Prof. Dr. İlhan Şahin 'Hoca Ahmet Yesevi ve Coğrafyası', Prof. Dr. Feridun Emecen 'Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşunun Manevi Zemininin Kökenleri ve Türkmen Dünyası', Prof. Dr. Fatih Ünal 'Ahmet Yesevi'nin Kavmi Mensubiyeti Hakkında Görüşler' ve Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu ise 'Türk Şuubiye Hareketi ve Ahmet Yesevi' adlı sunum yaptı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mesut Karakulak, AA muhabirine, projenin Almatı ayağının panel ve sunumların yanı sıra üniversiteler arası işbirlikleri, saha izlenimleri ve gençlere yönelik atölye çalışmalarıyla zenginleştirilen bir etkinlik olduğunu söyledi.

Karakulak, "Yesevi Yolu ve Mirası" projesinin ilk etabını Azerbaycan'da, ikinci etabını da Kırgızistan'da hayata geçirdiklerini belirterek projenin yalnızca kültürel bir hatırlama olmadığını aynı zamanda Türk Dünyası'nın müşterek manevi kodlarını yeniden kurmayı ve ortak geleceğe irfan temelli bir yön çizmeyi amaçlayan çok katmanlı bir kültürel diplomasi projesi olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Ahmet Yesevi, Kazakistan, Türkistan, Kültür, Eğitim, Güncel, Almatı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yesevi Yolu ve Mirası Paneli Almatı'da - Son Dakika

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