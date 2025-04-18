Yeşilay 105 Yaşında: Bağımlılıkla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Yeşilay 105 Yaşında: Bağımlılıkla Mücadele Devam Ediyor

Yeşilay, 105 yıldır bağımlılıkla mücadele için çeşitli çalışmalar yürütmekte, gençleri korumaktadır.

18.04.2025 11:11
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Alkol ve uyuşturucu bağımlılığına karşı 1920'de kurulan Yeşilay, başta çocuk ve gençler olmak üzere her yaştan kişiyi bağımlılıktan korumak ve kurtarmak için 105 yıldır mücadele ediyor.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 5 Mart'ta 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan sivil toplum kuruluşunun çalışmalarını AA'ya anlattı.

Yeşilayın, işgal güçlerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında alkol ve uyuşturucuyu yaygınlaştırmasını önlemek amacıyla kurulduğunu belirten Dinç, zaman içinde kapsamının genişlediğini, tütün, kumar ve teknoloji gibi bağımlılıklarla da mücadeleye geçildiğini söyledi.

Dinç, ülke genelinde 120 şube, 105 danışmanlık merkezi, 3 yatılı rehabilitasyon merkezi, 105 spor kulübü, 178 gençlik topluluğu, 5 binin üzerinde formatör öğretmen ve 1200 çalışanla hizmet verildiğini ifade ederek, Alo 115 danışma hattıyla da ücretsiz destek sunduklarını kaydetti.

Bağımlılıkla mahalle mahalle mücadele

Bağımlılıkla mücadelede özellikle önleme çalışmalarına ağırlık verdiklerini dile getiren Dinç, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle okullarda bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını, her yıl yaklaşık 10 milyon öğrenciye, 3 milyon anne babaya ulaştıklarını anlattı.

Dinç, İçişleri Bakanlığıyla "Bağımsızlık Seferberliği" Projesi'ni yürüttüklerine dikkati çekerek, bu projeyle mahalle mahalle dolaşıp bireyleri bağımlılık konusunda bilgilendirdiklerini, mücadelede etkin rol oynamaları için cesaretlendirdiklerini ifade etti.

Özellikle gençleri tehdit eden bağımlılık dalgası karşısında "bağımsız" olmak için gece gündüz verilen mücadelede bir bağımlıyı bile geride bırakmadıklarına dikkati çeken Dinç, şöyle konuştu:

"Yaptığımız her çalışmaya, 'Ülkenin bağımsızlık mücadelesidir' düşüncesi ile bakıyoruz çünkü toprağın işgalinden daha tehlikeli şey çocuklarımızın, gençlerimizin zihinlerinin, bedenlerinin, kalplerinin işgal edilmesidir. Zihinler, bedenler, kalpler işgal edildiği zaman bir toplumun başına gelebilecek en acı, en ağır, en kötü şey gerçekleşmiş demektir. Türkiye'nin her şehrinde 105 noktada danışmanlık merkezlerimiz var, burada tamamen ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı bir sistem götürüyoruz."

Dinç, bağımlılıkla sadece büyükşehirlerde değil küçük yerleşim yerlerinde de yaygın şekilde karşılaştıklarını ve her bölgede mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Sivil Toplum, Mehmet Dinç, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay 105 Yaşında: Bağımlılıkla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

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