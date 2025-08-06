Yeşilay\'dan Başkan Doğan\'a Ziyaret

Samsun Yeşilay Şubesi, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Doğan, makamında Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş'i misafir etti.

Toplantıda, Yeşilay'ın sürdürdüğü projeler, şehir genelindeki görünürlüğünün artırılması, toplumun farklı kesimlerine ulaşmayı amaçlayan farkındalık çalışmaları ile özellikle gençler ve ailelere yönelik planlanan sosyal sorumluluk projeleri üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Görüşmeye, Yeşilay Samsun Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.