Yeşilay\'dan Üniversiteli Gençlere Destek

Tekirdağ'da Yeşilay ekipleri, üniversite öğrencilerini zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılığa karşı bilinçlendirmek için eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi'nde görevli uzman ekip ve gönüllüler, kentte her yaştan vatandaşlara destek sunmak ve onların bilinçlenmesi adına çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genç Yeşilay Topluluğunca üniversitenin sosyal yaşam merkezinde stant açıldı.

Stantta, Yeşilay ve YEDAM'ın tanıtımı yapıldı, üniversite öğrencilerine sağlıklı yaşam hakkında bilgi verildi.

Çalışmalarla özellikle öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması amaçlanıyor.

Etkinliğe, Şube Başkanı Zafer Soykırlı da katıldı.