Yeşilay Gönüllüleri Dart Turnuvasında Buluştu

Karaman Yeşilay Şubesi gönüllüleri dart etkinliğinde buluştu.
Karaman Yeşilay Şubesi üyeleri, sağlıklı yaşama destek sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.
Bu kapsamda, Karaman Stadyumu'nda 30 Yeşilay gönüllüsünün katılımıyla dart turnuvası düzenlendi.
Turnuvanın ardından dereceye girenlere madalyaları verildi.
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