Yeşilyurt Pazarı Salı Günleri Eski Yerinde Kurulacak

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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, Yeşilyurt Halk Buluşması'nda pazar yerinin geçici olarak değiştirilmesine yönelik vatandaşlardan gelen talep üzerine anket yaptı. Anket sonucuna göre pazar, salı günleri eski yerinde kurulacak.

Menteşe Belediyesi, Mayıs Ayında gerçekleştirdiği Yeşilyurt Halk Buluşması'nda vatandaşlardan pazar yerinin değişmesine yönelik talep sonrasında anket düzenledi. Belediye'nin 16 Temmuz Salı günü 09.00-21.00 saatleri arasında düzenlediği ankete, 724 kişi katıldı. 458 kişi pazar yerinin eski yerinde (meydanda) kurulması, 266 kişi de sosyokültürel alanda kurulması yönünde oy kullandı. Anket sonucuna göre Yeşilyurt Pazarı, Salı günü meydanda kurulacak.

Düzenlenen ankete ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Gonca Köksal, şunları söyledi:

"Bilindiği gibi, Mayıs ayı içerisinde Yeşilyurt'ta düzenlediğimiz Halk Buluşması'nda pazar yerinin sosyokültürel alana taşınması konusunda vatandaşlardan talep gelmişti. Bu talep üzerine toplantıda yapılan oylamada pazar yerinin sosyokültürel alana taşınması kararı alınmış ve uygulamaya geçilmişti. Ancak geçen sürede, vatandaşlardan gelen şikayetler ve pazarcı esnafı sayısında düşüş yaşanması üzerine vatandaşlarımız pazar yeri konusunda anket düzenlenmesini istediler. Vatandaşlarımızdan gelen bu istek üzerine belediye olarak 16 Temmuz Salı günü anket düzenledik. Anketten pazar yerinin meydanda kurulması kararı çıktı. Demokrasiye olan inancımız gereği sandıktan çıkan bu kararı uygulamaya geçiriyoruz. Yeşilyurt'ta pazar, her Salı meydanda kurulacak."