Yeşilyurt'ta Dalbastı Kirazı Hasat Dönemi Başladı - Son Dakika
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Yeşilyurt'ta Dalbastı Kirazı Hasat Dönemi Başladı

Yeşilyurt ilçesine has Coğrafi İşaret Belgeli dalbastı kirazında hasat dönemi başladı. Bu yıl rekoltenin 800 ton olduğu kirazda çiftçilerin hasat dönemi mesaisi başladı. Kirazda ihracat hedefleyen Yeşilyurt Ziraat Odası, daha fazla ihracat için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak ise kirazın ilçeye katma değer sağladığını belirtti.

11.06.2024 14:42
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MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesine has Coğrafi İşaret Belgeli dalbastı kirazında hasat dönemi başladı

Kalibrasyonu ve aroması ile dikkat çeken dalbastı kirazında hasat dönemi başladı.

Bu yıl rekoltenin 800 ton olduğu kirazda çiftçilerin hasat dönemi mesaisi başladı. Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kirazda hedeflerinin ihracat olduğunu ifade etti. Solmaz, yurt dışından talep gören kirazın daha fazla ihracı için çalıştıklarını kaydetti.

Kiraz hasadına başlayan çiftçilerin mesaisine eşlik eden Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak ise "Kiraz Yeşilyurt için değerli ve tescilli bir ürünü. Bu anlamda Yeşilyurt'ta yetişen kirazında ilçemize gerçek anlamda bir katma değer sağladığını da görüyoruz ve biliyoruz. Depremden dolayıdır ki Malatyalılar hem kayısı hem kiraz üzerinde ciddi anlamda bir kayıp söz konusu oldu. Ama bu sezonla birlikte hem Yeşilyurt bölgesinde hem de Malatya'nın diğer bölgelerinde kirazda ve kayısıda ciddi anlamda gelir elde etmeyi hedeflediğimizi ifade etmek istiyorum. Yeşilyurt'un dalbastı adı altındaki kirazı da ilçemize çok büyük bir katma değer sağlıyor" dedi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

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