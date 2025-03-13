Yetimler Günü'nde Şefkat Vurgusu

(ANKARA) - Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, ramazan ayının 15'inde kutlanan Yetimler Günü'ne ilişkin "Öksüz ve yetim yavrularımızın ihtiyaçlarına katkıda bulunmak Genel Müdürlüğümüzün en öncelikli görevleri arasında yer almaktadır. Eğitim hayatlarından, iş hayatlarına atılacakları güne kadar yanlarında olabilmek ilk hedefimiz. Bayramlarda bir baba bir anne şefkati ile yüzlerini güldürebilmek gayemiz" dedi.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, ramazan ayının 15'inde kutlanan Yetimler Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. Aksu, şunları kaydetti:

"Yetimlere şefkat, bizlere bir Peygamber emanetidir, mirasıdır, talimatıdır. Doğumundan evvel babasının vefatı sebebiyle dünyaya yetim olarak gelen Sevgili Peygamberimiz (sav), annesiyle birlikte geçirdiği kısacık zaman diliminin ardından altı yaşında da öksüz de kalmıştır. Peygamber Efendimiz, sonrasında hayatı boyunca yetim ve öksüzlerin en büyük yardımcısı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in ilgili hükümleri ile Hadisler doğrultusunda İslam dininin öksüz ve yetimlere yönelik müşfik tutumu ise bu medeniyetin mensubu toplumlarda her zaman en ileri seviyede gerçekleşmiştir. İslam dünyasında yardım ve dayanışma amacıyla kurulan vakıflar da öksüz ve yetimlere ayrı bir ihtimam göstermiş, bu amaçla vakfiyelere çok hassas düşüncelerle hayır şartları konulmuştur.

Cumhuriyet öncesi kurulan vakıfları yönetmekte olan Genel Müdürlüğümüz de bu vakıfların hayır şartlarını yerine getirme noktasında titizlikle çalışmaktadır. Öksüz ve yetim yavrularımızın ihtiyaçlarına katkıda bulunmak Genel Müdürlüğümüzün en öncelikli görevleri arasında yer almaktadır. Eğitim hayatlarından, iş hayatlarına atılacakları güne kadar yanlarında olabilmek ilk hedefimiz. Bayramlarda bir baba bir anne şefkati ile yüzlerini güldürebilmek gayemiz."