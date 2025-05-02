Yichun: Doğal Oksijen Barı - Son Dakika
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Yichun: Doğal Oksijen Barı

Yichun: Doğal Oksijen Barı

Yichun, Heilongjiang'da büyük ormanlarla çevrili, Çin'in 'doğal oksijen barı' unvanına sahip.

02.05.2025 18:40
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YİCHUN, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Yichun kentinde 4 milyon hektara yayılan Shangganling deresi ormanları kenti oksijenle sarıyor. Yerel orman korucularının verdiği bilgilere göre Yichun'un toplam alanının neredeyse yarısı ekolojik koruma bölgesi olarak belirlendi. Yichun'un orman stok hacmi yılda 10 milyon metreküpten fazla artıyor ve orman kapsama oranı ulusal ortalamanın üç katından fazlasına denk geliyor.

Yüzde 83,8'lik orman kapsama oranına sahip olan ve Asya'nın en büyük ilkel Kore çam ormanına ev sahipliği yapan Yichun kenti benzersiz doğal zenginliğiyle öne çıkıyor. 2021 yılında, Yichun'un on ilçe ve bölgesinin tamamı Çin'in "doğal oksijen barı" unvanını almıştı.

Kaynak: Xinhua

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