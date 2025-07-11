YİĞİT BULUT HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hayatını kaybetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

'SON HAFTA BİRAZ DURUMU KÖTÜLEŞTİ'

İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu farklı zamanlarda Yiğit Bulut'un hayatını kaybettiği hastaneye gelerek yakınlarına başsağlığı diledi.

Hastane önünde açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, "Yiğit ve bu memlekete hizmet etmiş bir değerdir. Biliyorsunuz cumhurbaşkanımızla ziyaret etmiştik geçtiğimiz hafta amansız bir hastalığı vardı. Kemoterapi ve ilgili tedavisini aldı. Son hafta biraz durumu kötüleşti. Bugün biliyorsunuz kaybettik. Yakınlarına ailesine sabırlar diliyorum. Şubat ayından itibaren bir tedavisi oldu. Periyodik olarak tedavilerini alıyordu. Son bir haftadır yakın takip ediliyordu." dedi.