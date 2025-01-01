Yıldıray Çınar Anı Evi, Türkülerle Yaşatılıyor

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SAMSUN'da, anılarının yaşatılması üzerine kurulduğu belirtilen Yıldıray Çınar Anı Evi'nde plaklardan kişisel ürünlere kadar birçok materyal bulunuyor. Yıldıray Çınar'ın yeğeni olan ve aynı zamanda anı evini kuran Metin Erten, "Dayım Yıldıray Çınar vefat ettikten sonra kendisini ve türkülerini yaşatmak için bu anı evini kurdum" dedi.

Samsun'un İlkadım İlçesinde bulunan ve Yıldıray Çınar'ın öz yeğeni Metin Erten tarafından kurulan 'Yıldıray Çınar Anı Evi'nde, ona ait olan eşya ve eserler yaşatılmaya devam ediyor. Yıldıray Çınar'a verilen değeri fark ettikten sonra bu anı evini açmaya karar verdiğini belirten Metin Erten, "Yıldıray Çınar'ın sanat hayatında dahil olan bütün materyalleri burada mevcut. Hatta kendisinin yapmış olduğu özel sazı da burada bulunmakta. Aynı zamanda yapmış olduğum bu anı evi sayesinde birçok yerden ödüllerde aldık" diye konuştu.

YILDIRAY ÇINAR SEVENLERİ BU ANI EVİNE GELEREK TÜRKÜLER SÖYLEYİP SAZ ÇALIYORLAR

Anı evinde bulunan materyaller ve onlara değer veren insanlar hakkında konuşan Metin Erten, "Dayımın çok büyük bir isim olduğunu zaten biliyordum. Fakat kendisi vefat ettikten sonra bunu sevenlerinden de duyunca bu isim ve türküleri yaşamalı dedim. Onun dayım Yıldıray Çınar vefat ettikten sonra kendisini ve türkülerini yaşatmak için bu anı evini kurdum. En çok satılan plaklara verilen platin plak ödülü de burada vardır. Biraz daha altında satılmış olan plaketlere verilen altın plak ödülü de burada bulunuyor. Yıldıray Çınar sevenleri buraya gelerek onun hakkında anıları, oynadığı filmleri ve konserleri anlatıyorlar. Ellerindeki plak ve kasetleri bana getiriyorlar. Bu durum beni gerçekten çok mutlu ediyor. Burada Yıldıray Çınar türküleri söyleniyor, sazlar çalınıyor. Genç çocuklarımız da buraya ilgi gösteriyor. Üniversite öğrencileri geliyor. Samsun'a ziyarete gelen yerli turistlerimiz de buraya geliyorlar. Yıldıray Çınar'ın adının ve türkülerinin yaşadığını görmek beni çok mutlu ediyor. Yapmış olduğum bu hizmetin çok anlamlı olduğunu bana gerçekten hissettiriyorlar. Kültür sanat ile ilgilenen bir çok yerden plaket elde ettik. Samsun içerisinde kültürümüze değer veren bir çok dernekten de plaket almış olduk. Yıldıray Çınar'ın 45'lik plakları var. Long play denilen plakları var. Yıldıray Çınar'ın ilk taş plağı da burada bulunuyor. Oynadığı filmlerdeki materyaller var. Sahne elbiseleri var. Kendisinin özel kalıp ile yaptırmış olduğu ayakkabıları var. Balık tuttuğu oltası, bilardo oynadığı ıstakası dahil Yıldıray Çınar'a ait neredeyse her şey burada bulunuyor" dedi.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,