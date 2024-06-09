Yıldırım isabet etti, 140 küçükbaş öldü

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ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında yıldırımın isabet ettiği bölgede 140 küçükbaş öldü.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana geldi. Sürünün olduğu alana, yıldırım isabet etti. Olayda 140 küçükbaş ölürken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,