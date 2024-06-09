Yıldırım isabet etti, 140 küçükbaş öldü - Son Dakika
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Yıldırım isabet etti, 140 küçükbaş öldü

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana gelen olayda, yıldırım isabet ettiği sürüde bulunan 140 küçükbaş hayvan telef oldu. Jandarma ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

09.06.2024 12:20
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ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında yıldırımın isabet ettiği bölgede 140 küçükbaş öldü.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana geldi. Sürünün olduğu alana, yıldırım isabet etti. Olayda 140 küçükbaş ölürken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yıldırım isabet etti, 140 küçükbaş öldü - Son Dakika

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