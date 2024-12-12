Yıldız'dan CHP'ye Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yıldız'dan CHP'ye Eleştiriler

Yıldız\'dan CHP\'ye Eleştiriler

AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yıldız, CHP'li belediyenin yatırım ve hizmetlerdeki eksikliklerini eleştirdi.

12.12.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Özcan Yıldız, ilçedeki yatırım ve çalışmalarda yaşanan sorunlarla ilgili CHP'li belediye yönetimi ve meclis üyelerine eleştirilerde bulundu.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede AK Parti tarafından gerçekleştirilen yatırımlara yönelik algı operasyonu yapıldığını savunarak, ilçedeki açık pazar yerinin kapalı hale getirilmesi için aralık ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda partilerince önerge sunulduğunu fakat oylamaya alınmadığını belirtti.

CHP İlçe Başkanı ve CHP'li belediye meclis üyelerinin, Seyitgazi'ye gelen TOKİ ve ESGAZ yatırımları ile Kümbet Mahallesi'ndeki kamu arazilerinin imara açılmasına kendileri önderlik ettiklerine dair vatandaşlara beyanda bulunduklarını aktaran Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Durumun böyle olmadığını sizlere izah edeceğim; TOKİ'nin ne zaman ve nereye yapılacağını bile bilmeyerek hemşehrilerimize yalan beyanlarda bulunuyorlar. Bu yatırımda hiçbir çalışmaları yoktur. Seyitgazi merkezimizde 3 mahalle mevcuttur ve bunun sadece bir mahallesinde doğal gaz çalışması vardır. İkiçeşme ve Derebenek mahallelerimizde şu an bir doğal gaz çalışması başlamadığı halde belediye binası İkiçeşme Mahallesi'ndeyken münferit olarak doğal gaz parasını yatırmış ve binaya çektirmiştir. O halde bu iki mahallemizde bulunan hanelerin neden doğal gaz hattı paralarını yatırmıyor? Hükümetimizin yatırdığı parayı sahiplenemezsiniz. Doğal gazın gelmesinde ve dağıtılmasına sizin bir katkınız yoktur."

İmar konusuna değinen Yıldız, "Bir diğer konu Kümbet Mahallemizin imara açılan yerleri. Bu alanlar devlet hazinesi, kamu yeri. Burası önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü onayı akabinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uygun görmesinden sonra imara açılır. Hemşehrilerimiz AK Parti hükümetimizin açtığı imar alanlarına evlerini yapabilirler. Bu konuların doğruları budur." değerlendirmesini yaptı.

CHP'li Seyitgazi Belediyesi yönetimi ve meclis üyelerine seslenen Yıldız, "Seyitgazi için çalışmak istiyorlarsa önce mahallelerimizi kırsal mahalle yapsınlar. Hayvancılık yapan insanlarımız 4 bin ile 10 bin lira arasında su parası ödemekte. Kırsal mahalleye geçersek bu para yarı yarıya inecektir. AK Parti'mizin getirdiği yatırımlara sahip çıkarak algı oluşturmaya çalışmak yerine Seyitgazili hemşehrilerimize gerçek hizmet getirin." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Özcan Yıldız, Seyitgazi, AK Parti, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldız'dan CHP'ye Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:28 Murat Kurum masasına getirilen Ergene’den gelen pis suyu fırlattı Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
18:59 CHP’li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı CHP'li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı
18:46 Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet’ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata
18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:23 Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
18:11 2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın ev sahipleri belli oldu 2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu
18:01 Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 14:48:40. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldız'dan CHP'ye Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.