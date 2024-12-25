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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2024 Yılı Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürebilirlik Destek Programı Kapsamında Yıldıztepe Otel'e 13 milyon lira destek sağlanacağı bildirildi.

Ilgaz Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ilgaz'ın Yıldızı Yıldıztepe Otel Yeniden Parlıyor Projesi" ile Yıldıztepe Otel'in restorasyon ve çevre düzenlemesi için KUZKA ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile projeye 13 milyon lira destek sağlanacağı kaydedildi.