 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yıllardır baraja atılan çöpler nedeniyle başları dertte - Son Dakika
Üye Girişi

Yıllardır baraja atılan çöpler nedeniyle başları dertte

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Köprübaşı Mahallesi sakinlerinin başı Torul Baraj Gölüne atılan çöpler nedeniyle dertte. Mahalle sakinleri vatandaşların su kaynaklarına çöp atmamalarını söyleyerek, yetkililerden çözüm istiyor. Baraj gölüne atılan atıklar nedeniyle Köprübaşı Mahallesi çöplüğe dönmüş durumda. Mahalle sakinleri, çöplerin hayvanların sağlığını tehdit ettiğini ve su kaynaklarının kirlenmesine neden olduğunu belirtiyor. Muhtar ve mahalle sakinleri, yetkililerden çözüm talep ediyor ve vatandaşları çöplerini dereye değil, çöp kutularına atmaları konusunda uyarıyor.

13.01.2024 - 10:39,  Güncelleme: 10:41
Abone Ol

Yıllardır baraja atılan çöpler nedeniyle başları dertte

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Köprübaşı Mahallesi sakinlerinin başı Torul Baraj Gölüne atılan çöpler nedeniyle dertte. Mahalle sakinleri vatandaşların su kaynaklarına çöp atmamalarını söyleyerek, yetkililerden çözüm istiyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan ve enerji üretimi amacıyla kurulan Torul Baraj Gölü kıyısında bulunan Köprübaşı Mahallesi, baraj gölüne bilinçsiz kişilerce atılan atıklar nedeniyle çöplüğe döndü. Uzun yıllardır baraj gölünün suyunun arttığı dönemde yüzeyde bulunan ve suyun azaldığı dönemde de kıyıya vuran çöpler nedeniyle rahatsızlık duyduklarını dile getiren mahalle sakinleri çözüm bekliyor. Hayvanların da bulunduğu bölgede sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini aktaran mahalleli, insanların su kaynaklarını kirletmemesi gerektiğini söyledi.

"Hayvanlar bile pis olduğu için buraya inmek istemiyor"

İnsanların su kaynaklarına attıkları çöpler nedeniyle yıllardır bu görüntüyle yaşamak zorunda olduklarını aktaran Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Serkan Atasu, "Burada sular dolunca ve sular çekilince bu pisliği sürekli çekiyoruz, çirkin bir görüntü de oluyor. Yetkililerin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Çevre kirliliği ve pislik, hayvanlar bile pis olduğu için buraya inmek istemiyor rezillik yani başka bir şey değil. Su kaynakları azalıyor, insanlarımızın su kaynaklarına çöp atmamasını istiyoruz" dedi.

"Çöp yiyen koyunum burada öldü"

Hayvancılık yaptığı için hayvanlarının arazide dolaştığını ve çöpler nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını dile getiren Köprübaşı Mahallesi sakini Bahri Baydar, "Dışardan burayı gösteren insanlar diyor ki en pis mahalle burası. Bu pisliğin sebebi Gümüşhane'den ve Torul'dan insanların dereye attığı çöpler. Benim burada arazim var, tavuklarım, ineklerim buzağılarım burada oluyorlar geçenlerde benim bir tane koyunum burada çöp yedi ve öldü. Biz insanların çöp atmamasını istiyoruz. Devletimizin veya belediyenin de pisliğin yukarı gelmemesi için bir çözüm bulmasını istiyoruz tel mi çekiyorlar ne yapıyorlarsa. Vatandaşlardan da çöplerini dereye değil de çöpe atmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Yıllardır baraja atılan çöpler nedeniyle başları dertte
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gümüşhane, Torul, Hayvan Hakları, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıllardır baraja atılan çöpler nedeniyle başları dertte - Son Dakika


11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45
MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32
Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42
Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40
Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48
Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı

Son Dakika
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32 Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42 Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20 Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40 Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48 Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı
02:00 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
01:37 Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti ve not görünümünü pozitife çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 11:12:11. #1.13#
SON DAKİKA: Yıllardır baraja atılan çöpler nedeniyle başları dertte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement