Yılmaz Tunç: 'Çözüm süreci dedikodu'

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Anayasa ile ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

Haber: Esra Tokat - Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çözüm süreci tartışmaları hakkında, "Böyle bir gündem yok, dedikodudan ibaret bir konu" dedi. Tunç, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesi hakkında yaptığı açıklamalarını, "Anayasamızın ilk 4 maddesine dair herhangi bir tartışma söz konusu olamaz" diye değerlendirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılış töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine 10'uncu Yargı Paketi'ne ilişkin bilgi veren Yılmaz Tunç, şöyle konuştu:

"Meclisimizin gündeminde şu anda 9. Yargı Paketi var ve görüşülmeye başlanacak Genel Kurul'da. Yargıyı hızlandırmaya yönelik, suç ve suçluysa mücadele konusunda bazı hususlar var. 10. Yargı Paketimiz taslak çalışmalarını da Meclis Grubumuza sunduk ardından Meclis'e getirtiecek. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne dair de kapsamlı hazırlıklarımız var. Bütün yargı mensuplarımızın, barolarımızın, avukatlarımız ve bilim insanlarının görüşlerini aldık. Şu ana kadar 45 bin görüş geldi. Bunları çalıştaylarda, toplantılar da değerlendirdik. Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak çalışmalar yapacağız. 2 yılın altında suç işleyenlerin yatarına dair bir rahatsızlık var toplumda. 2 yılın altında ceza alanlarda cezaevine girecek.

"Katalog suçlara yeni suç tipleri ilave edilmesi söz konusu olabilir"

Burada 2 yılın altında bir ceza alan kişi 1 yıl koşullu salıverme 1 yılda denetimli serbestlikten yararlanınca cezaevinde hiç yatmamış oluyor. Biz buna dair taslaklarımızı sunduk. Koşullu salıverilme, iyi hal indiriminde toplumda bir rahatsızlık var. Daha önce bu noktada bir çalışma yapmıştık. Salt indirim almak için duruşmada hal ve tavırların etkisinin olmaması için çalışma yapmıştık ancak bu da yeterli olmadı. Bu noktada biz gündeme getireceğiz bu konuyu. Burada önemli olan toplumu suçtan korumak. Adaletin tecellisinin gecikmemesi lazım. Katalog suçlara yeni suç tiplerinin ilave edilmesi söz konusu olabilir."

Narin Güran cinayeti soruşturması: "İddianame aşamasına gelinmiş durumda"

Narin Güran cinayeti soruşturması hakkında bilgi veren Tunç, "Şu an tutuklular ve şüpheliler var. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu ve değerlendirmeler yapıldı TÜBİTAK'ta. Geriye dönük HTS kayıtları tespit edildi. Daraltılmış baz çalışması ile önemli delillere ulaşıldı, teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş ve iddianame aşamasına da gelinmiş durumda" dedi.

Çözüm sürecine ilişkin soruya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Böyle bir gündem, dedikodudan ibaret olduğu için soruyu da yanıtlamamız doğru değil" yanıtını verdi.

"Anayasamızın ilk 4 maddesine dair herhangi bir tartışma söz konusu olamaz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesi hakkındaki açıklamalarının sorulması üzerine Tunç, "Sayın Meclis Başkanımız, onu kastetmediğini söyledi. Anayasamızın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma olamaz. Yeni anayasa yapım çabası baltalanmak isteniyor" ifadesini kullandı.

İstanbul'da bir kişinin ölümüne yol açan oğluyla ABD'ye kaçan Eylem Tok'un iade süreci hakkında bilgi veren Yılmaz Tunç, "ABD'de şu an iade yargılaması devam ediyor. Oradaki yargı süreci sonrasında iade edilirse buradaki işlediği suçlardan yargılaması başlayacak" dedi.

2 yıldan az hapis cezası alanların hapis cezalarının bir kısmını cezaevlerinde geçirmelerine yönelik karar çıkması durumunda cezaevlerindeki doluluk oranının nasıl etkileneceği sorusunu da yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezaevleri dolu diye bir kişinin işlediği suçlar nedeniyle cezaevine alınmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Devlet bu noktadaki ihtiyaçları gözetir" diye konuştu.