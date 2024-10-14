Yılmaz Tunç: 'Çözüm süreci dedikodu' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yılmaz Tunç: 'Çözüm süreci dedikodu'

Geniş Video İzle

Adalet Bakanı Tunç, çözüm sürecinin gündemde olmadığını ve Anayasa'nın ilk dört maddesine tartışma yapılamayacağını belirtti.

14.10.2024 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Esra Tokat - Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çözüm süreci tartışmaları hakkında, "Böyle bir gündem yok, dedikodudan ibaret bir konu" dedi. Tunç, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesi hakkında yaptığı açıklamalarını, "Anayasamızın ilk 4 maddesine dair herhangi bir tartışma söz konusu olamaz" diye değerlendirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılış töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine 10'uncu Yargı Paketi'ne ilişkin bilgi veren Yılmaz Tunç, şöyle konuştu:

"Meclisimizin gündeminde şu anda 9. Yargı Paketi var ve görüşülmeye başlanacak Genel Kurul'da. Yargıyı hızlandırmaya yönelik, suç ve suçluysa mücadele konusunda bazı hususlar var. 10. Yargı Paketimiz taslak çalışmalarını da Meclis Grubumuza sunduk ardından Meclis'e getirtiecek. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne dair de kapsamlı hazırlıklarımız var. Bütün yargı mensuplarımızın, barolarımızın, avukatlarımız ve bilim insanlarının görüşlerini aldık. Şu ana kadar 45 bin görüş geldi. Bunları çalıştaylarda, toplantılar da değerlendirdik. Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak çalışmalar yapacağız. 2 yılın altında suç işleyenlerin yatarına dair bir rahatsızlık var toplumda. 2 yılın altında ceza alanlarda cezaevine girecek.

"Katalog suçlara yeni suç tipleri ilave edilmesi söz konusu olabilir"

Burada 2 yılın altında bir ceza alan kişi 1 yıl koşullu salıverme 1 yılda denetimli serbestlikten yararlanınca cezaevinde hiç yatmamış oluyor. Biz buna dair taslaklarımızı sunduk. Koşullu salıverilme, iyi hal indiriminde toplumda bir rahatsızlık var. Daha önce bu noktada bir çalışma yapmıştık. Salt indirim almak için duruşmada hal ve tavırların etkisinin olmaması için çalışma yapmıştık ancak bu da yeterli olmadı. Bu noktada biz gündeme getireceğiz bu konuyu. Burada önemli olan toplumu suçtan korumak. Adaletin tecellisinin gecikmemesi lazım. Katalog suçlara yeni suç tiplerinin ilave edilmesi söz konusu olabilir."

Narin Güran cinayeti soruşturması: "İddianame aşamasına gelinmiş durumda"

Narin Güran cinayeti soruşturması hakkında bilgi veren Tunç, "Şu an tutuklular ve şüpheliler var. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu ve değerlendirmeler yapıldı TÜBİTAK'ta. Geriye dönük HTS kayıtları tespit edildi. Daraltılmış baz çalışması ile önemli delillere ulaşıldı, teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş ve iddianame aşamasına da gelinmiş durumda" dedi.

Çözüm sürecine ilişkin soruya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Böyle bir gündem, dedikodudan ibaret olduğu için soruyu da yanıtlamamız doğru değil" yanıtını verdi.

"Anayasamızın ilk 4 maddesine dair herhangi bir tartışma söz konusu olamaz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesi hakkındaki açıklamalarının sorulması üzerine Tunç, "Sayın Meclis Başkanımız, onu kastetmediğini söyledi. Anayasamızın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma olamaz. Yeni anayasa yapım çabası baltalanmak isteniyor" ifadesini kullandı.

İstanbul'da bir kişinin ölümüne yol açan oğluyla ABD'ye kaçan Eylem Tok'un iade süreci hakkında bilgi veren Yılmaz Tunç, "ABD'de şu an iade yargılaması devam ediyor. Oradaki yargı süreci sonrasında iade edilirse buradaki işlediği suçlardan yargılaması başlayacak" dedi.

2 yıldan az hapis cezası alanların hapis cezalarının bir kısmını cezaevlerinde geçirmelerine yönelik karar çıkması durumunda cezaevlerindeki doluluk oranının nasıl etkileneceği sorusunu da yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezaevleri dolu diye bir kişinin işlediği suçlar nedeniyle cezaevine alınmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Devlet bu noktadaki ihtiyaçları gözetir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Narin Güran, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Politika, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılmaz Tunç: 'Çözüm süreci dedikodu' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:05 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu’na verildi Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi
12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 14:55:04. #1.11#
SON DAKİKA: Yılmaz Tunç: 'Çözüm süreci dedikodu' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.