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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Değerli aile dostumuz ve büyüğümüz Sayın Yılmaz Ulusoy'un vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dilerim" mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iş insanı Yılmaz Ulusoy'un vefatı üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Değerli aile dostumuz ve büyüğümüz Sayın Yılmaz Ulusoy'un vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin."

Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek

İstanbul'da 84 yaşında hayatını kaybeden Ulusoy'un vefatına ilişkin, Yılmaz Ulusoy Holding A.Ş'den yapılan açıklamada, "Şirketimizin kurucusu Sayın Yılmaz Ulusoy'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.

Ulusoy'un cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.