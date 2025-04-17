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YKS İçin Süre Yönetimi Tavsiyesi

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Eğitim Koçu Selver Yazıcı, YKS'ye 3 ay kala öğrencilerin süre pratikleri yapmasını önerdi.

17.04.2025 16:20
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YKS'de süre tavsiyesi

Aile Danışmanı ve Eğitim Koçu Selver Yazıcı: "Bundan sonraki süreçte süre ile ilgili pratikler yapılmalı"

"Soru bankası çözerken bile süre tutmaya dikkat edilmeli"

KAYSERİ - Aile Danışmanı ve Eğitim Koçu Selver Yazıcı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 3 aydan daha az bir zaman kaldığını söyleyerek, "Bundan sonraki süreçte süre ile ilgili pratikler yapılmalı" dedi.

Öğrencilerin kalan zamanda soru bankası çözerken bile süre tutmaya özen göstermeleri gerektiğini söyleyen Selver Yazıcı, "22 Haziran'da uygulanacak üniversite sınavı yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na çok az bir zaman kaldı. 3 aydan kısa bir zaman kaldı diyebiliriz. Öğrencilerimiz işte Haziran'da başlayanlar oldu Eylül'de başlayanlar oldu ya da Ocak'ta bile başlayanlara oldu. Canhıraş bir ders çalışma sürecini yaşadılar ve bu oranı öğrenci kadar veliler de yaşadı. İşte öğrencinin ders çalışma ortamını planladılar, özel ders bütçelerini, ders bütçelerine planladılar, kurs bütçelerini planladılar, kitap bütçelerini planladılar. Çok yoğun bir yılın yavaş yavaş sonuna geldik. Peki bu kalan süreçte ne yapabiliriz diye sorduğumuzda; öğrencilerimize öncelikle sınavda süre ile ilgili problemlerin olmamasını tavsiye ediyorum. Zaten AYT sınavında 80 soru var ve yeterli süremiz var. AYT'de bir sıkıntı yaşamıyoruz ama biz süre kısmını TYT'de yaşıyoruz. Çünkü 120 soru ve 165 dakikamız var. 120 soruyu 165 dakikaya sığdırmak öğrenciler için çok zor olabiliyor. Bu süreçte süre ile ilgili pratikler yapmalarını tavsiye ediyorum ben. Zaten konular çoğunlukla bitti artık çoğunlukla branş denemeleri ve normal denemeler çözecekler. Bol bol soru bankalarından soru çözecekler. En önemli nokta soru bankasından soru çözerken bile süre tutmaya önem göstersinler. Çünkü aşağı yukarı 1.25 1 dakika 25 saniye gibi bir sürede bir soruyu çözmeleri gerekiyor sınavda. Bunu planlayabilmek için de günlük hayatta dahi soru çözerken sürelerimiz planlayalım" dedi.

Yazıcı, ailelerin de bu süreçte çocukların yanında olmaları gerektiğini söyleyerek, "Bunun dışında sürenin dışına çıktığım zaman eksik konularımızı deneme üzerinden analiz etmemiz gerekiyor. Denemede yapamadığımız konuların mutlaka bir üzerinden geçmemiz gerekiyor. Gerekirse soru çözüm videoları izlememiz gerekiyor. Gerekirse okuldaki, dershanedeki, kurstaki hocalarımıza yapamadığımız soruları mutlaka göstermemiz gerekiyor ki netlerimizi artırabilelim. Bu süreçte stres anne babalarda öğrencilerden daha fazla. Anne ve babalar sınava az kaldı, hadi netler artsın şeklinde öğrenciye baskı yapmasınlar. Bu baskı öğrencide ters tepebilir. Bu sezon tam böyle öğrencinin ben galiba yapamayacağım bıraksam mı dediği bir sezon olduğu için öğrenciyi destekleyelim. Öğrencinin yanında olalım, eksiklerini beraber belirleyelim ve anne baba olarak özellikle ya da veli olarak öğrencinin yapamasa dahi yanındayız. Bu dünyanın sonu değil, yaparsan çok güzel olur ama yapamazsam bile biz yine de senin anneniz babanız biz her zaman sen destekleyeceğiz şeklinde yanında olmaları gerekiyor ki öğrenci başarı sağlayamadığı zaman ciddi bir psikolojik çöküşe uğramasın" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, Güncel, TYT, Son Dakika

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