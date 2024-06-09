YKS maratonu sona erdi - Son Dakika
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YKS maratonu sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın son oturumu olan Yabancı Dil Testi tamamlandı. YKS sınav maratonu 8 Haziran Cumartesi günü başlamıştı. YDT'de İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinden toplamda 230 bin 389 kişi sınava girdi. Sınavda bin 28 bina ve 11 bin 44 salon kullanıldı. Sınav sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

09.06.2024 18:28
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YKS maratonu sona erdi

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın son oturumu Yabancı Dil Testi tamamlanırken, 8 Haziran Cumartesi günü başlayan YKS sınav maratonu sona erdi.

YKS'nin son oturumu olan YDT saat 15.45 itibarıyla başladı. YDT'de; İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan bin 206, Rusçadan 797 kişi sınava girdi. Sınavda, bin 28 bina ve 11 bin 44 salon kullanıldı. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yaptı. 80 soru için 120 dakika süre verilen sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verildi. YDT 17.45 itibarıyla sona erdi. 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi ile başlayan YKS sınav maratonu böylelikle sona erdi.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: İHA

YDT, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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