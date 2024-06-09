YKS'nin AYT oturumu tamamlandı - Son Dakika
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YKS'nin AYT oturumu tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri tamamlandı. Sınavda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi'nde toplam 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi. Ayrıca engelli adaylar için özel salonlar ve okuyucu-işaretleyiciler görevlendirildi. Son oturum olan Yabancı Dil Testi ise bugün saat 15.45'te yapılacak.

09.06.2024 15:09
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YKS'nin AYT oturumu tamamlandı

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri tamamlandı.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin dün yapılmasının ardından bugün saat 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT 13.15 itibariyle sona erdi. 6 bin 231 bina ve 112 bin 695 salonda uygulanan sınavda 282 bin 812 kişi görev aldı. Toplam 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda AYT'ye toplam 8 bin 334 engelli aday katıldı. AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici görev yaptı.

Son oturum YDT

Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi de bugün saat 15.45'te uygulanacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak YDT'de 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak.

Sınavda adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

Kaynak: İHA

AYT, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS'nin AYT oturumu tamamlandı - Son Dakika

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