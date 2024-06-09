YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı - Son Dakika
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YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi saat 10.15 itibariyle başladı. 2 milyon 19 bin 709 aday başvurduğu YKS'nin ikinci oturumu AYT saat 10.15 itibarıyla başladı. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenleniyor. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. AYT'de 282 bin 812 kişi görev yapacak. Sınava girecek olan Defne Güneş, 'Zor bir gün, AYT'ye giriyoruz. Herkes çok gerildi. En hayırlısı neyse onu bekliyoruz. Çalıştığımı hissediyorum. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum' dedi. AYT sınavına girecek olan Adil Kaan Yücel ise, 'Açıkçası TYT olması gerekenden daha kolaydı. O yüzden AYT beni geriyor. Hayırlısı neyse o olsun. Ben çalıştım. Düzenli bir şekilde dershaneye gidip geldim. Tiyatro hedefliyorum' diye konuştu.

09.06.2024 11:44
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YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

İSTANBUL - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi saat 10.15 itibariyle başladı.

2 milyon 19 bin 709 aday başvurduğu YKS'nin ikinci oturumu AYT saat 10.15 itibarıyla başladı. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenleniyor. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. AYT'de 282 bin 812 kişi görev yapacak.

Sınava girecek olan Defne Güneş, "Zor bir gün, AYT'ye giriyoruz. Herkes çok gerildi. En hayırlısı neyse onu bekliyoruz. Çalıştığımı hissediyorum. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum" dedi. AYT sınavına girecek olan Adil Kaan Yücel ise, "Açıkçası TYT olması gerekenden daha kolaydı. O yüzden AYT beni geriyor. Hayırlısı neyse o olsun. Ben çalıştım. Düzenli bir şekilde dershaneye gidip geldim. Tiyatro hedefliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güneş, TYT, AYT, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı - Son Dakika

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