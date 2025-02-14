YKS Semineri Düzenlendi

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Orta ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerin velilerine yönelik seminer düzenlendi.

Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, rehber öğretmen Selin Esra Yıldırım tarafından velilere YKS süreci, sınav sistemi, tercih süreci ve sınav kaygısıyla başa çıkma konularında bilgi verildi.

Programın ardından velilerin soruları yanıtlandı ve sınav sürecinde öğrencilere nasıl destek olabilecekleri konusunda rehberlik sağlandı.