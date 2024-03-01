YOİKK Eylem Planı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YOİKK Eylem Planı Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımlarla ilgili özel sektörden gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik olarak 'Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı'nı tamamladıklarını bildirdi. Eylem planı, yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, yatırım finansmanı sağlanması, dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması gibi önemli eylemleri içermektedir.

01.03.2024 13:21  Güncelleme: 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımlarla ilgili özel sektörden gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik olarak "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı"nı tamamladıklarını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YOİKK çalışmalarımız kapsamında yatırımlarla ilgili özel sektörden gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik olarak özel sektör çatı sivil toplum kuruluşları (STK) ve kamu kurumlarından oluşan paydaşlarla kapsamlı toplantılar yaparak hazırladığımız 57 maddelik YOİKK Eylem Planı'nı tamamladık." bilgisini verdi.

Eylem planının, yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması, sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi gibi önemli eylemler içerdiğini belirten Yılmaz, bu eylemlerin en hızlı ve etkili şekilde hayata geçirilmesi için düzenli aralıklarla işleyişini de takip edeceklerini kaydetti.

Eylem planının hazırlanmasında emeği geçen kurumlara, görüş ve önerileri ile katkı sunan STK'lere teşekkür eden Yılmaz, eylem planının sanayi sektörü ve yatırımcılar başta olmak üzere ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YOİKK Eylem Planı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 14:02:09. #1.13#
SON DAKİKA: YOİKK Eylem Planı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement