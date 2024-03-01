YOİKK Eylem Planı Tamamlandı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımlarla ilgili özel sektörden gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik olarak "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı"nı tamamladıklarını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YOİKK çalışmalarımız kapsamında yatırımlarla ilgili özel sektörden gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik olarak özel sektör çatı sivil toplum kuruluşları (STK) ve kamu kurumlarından oluşan paydaşlarla kapsamlı toplantılar yaparak hazırladığımız 57 maddelik YOİKK Eylem Planı'nı tamamladık." bilgisini verdi.

Eylem planının, yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması, sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi gibi önemli eylemler içerdiğini belirten Yılmaz, bu eylemlerin en hızlı ve etkili şekilde hayata geçirilmesi için düzenli aralıklarla işleyişini de takip edeceklerini kaydetti.

Eylem planının hazırlanmasında emeği geçen kurumlara, görüş ve önerileri ile katkı sunan STK'lere teşekkür eden Yılmaz, eylem planının sanayi sektörü ve yatırımcılar başta olmak üzere ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.