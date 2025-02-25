Yolcu Uçağı Kaza Olmaktan Kurtuldu - Son Dakika
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Yolcu Uçağı Kaza Olmaktan Kurtuldu

Chicago'da iniş yapan yolcu uçağı, izinsiz piste giren özel jete çarpmaktan son anda kurtuldu.

25.02.2025 22:44
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- ABD'de yolcu uçağı piste izinsiz giren özel jete çarpmaktan kıl payı kurtuldu

CHICAGO - ABD'nin Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Southwest Havayolları'na ait yolcu uçağı kuleden izin almadan piste giren özel jete çarpmaktan son anda kurtuldu. Yolcu uçağı pisti pas geçti.

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'nda az daha yeni bir uçak faciası yaşanıyordu. Havalimanına iniş yapan Southwest Havayolları'na ait yolcu uçağı kuleden izin almadan piste giren özel jete çarpmaktan son anda kurtularak, pisti pas geçti. Nebraska eyaletinden yer alan Omaha'dan Chicago'ya gelen yolcu uçağının olayın ardından sorunsuz şekilde iniş yaptığı ifade edildi.

Bombardier Challenger 350 tipi özel jet'in ise Tennessee eyaletinde yer alan Knoxville kentine uçtuğu aktarıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde, kulenin özel jetin pilotuna, pisti kesmeden bekleme talimatı verdiği ifade edilerek, pilotun ise talimat uymadığı ve kule tarafından pisti kesmeden beklemesi konusunda yeniden uyarıldığı belirtildi.

Southwest Havayolları, "Mürettebat güvenlik prosedürlerini eksiksiz uyguladı ve uçak sorunsuz şekilde iniş yaptı. Southwest için müşteri ve çalışan güvenliğinden önemli hiçbir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

ABD'de geçtiğimiz ay yolcu uçağı ve askeri helikopter çarpışmıştı

ABD'nin başkenti Washington DC'de 30 Ocak'ta American Airlines'a ait bir yolcu uçağının Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışırken Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi bir helikopter ile havada çarpışmıştı. Her iki hava aracının da Potomac Nehri'ne düşmesiyle sonuçlanan kazada toplam 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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