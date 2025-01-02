Trabzon'un Yomra ilçesinde midibüste çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kıratlı Mahallesi Taşboğazı mevkisinde C.A'nın kullandığı 61 BF 074 plakalı midibüsün motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Aracı durduran C.A., yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında kullanılamaz hale gelen midibüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yomra'da Midibüs Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?