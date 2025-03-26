Yongatek Turcorn 100 Programı'na Dahil Oldu

Geleceğin 1 milyar dolar değerlemeye ulaşma potansiyeline sahip firmalarının desteklendiği Turcorn 100 Programı'na yerli ve milli çip teknolojileri üreten Yongatek de dahil edildi ve programdaki firma sayısı 23'e ulaştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'den çıkan ve 1 milyar dolar değerlemeye ulaşma potansiyeline sahip teknoloji tabanlı ve küresel büyümeyi hedefleyen girişimleri desteklemek ve onları küresel rekabete hazır hale getirmek amacıyla Turcorn 100 Programı uygulanıyor.

Programa seçilen Yongatek de böylece hem teknik hem de ticari ölçeklenmesini hızlandıracak desteklere erişme imkanı kazandı.

Yüksek teknoloji hizmeti veren mühendislik firması Yongatek, mikroelektronikten otomasyona, 5G-6G haberleşme sistemlerinden IoT uygulamalarına, video işleme sistemlerinden savunma sanayisine kadar geniş bir yelpazede milli AR-GE çözümleri sunuyor.

Firma, yerli çip tasarımı alanında geliştirdiği yüksek teknoloji çözümleriyle hem Türkiye'nin stratejik alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamayı hem de uluslararası firmalarla işbirlikleri yaparak küresel pazarda yenilikçi ürünlerle rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

"Girişimciliği dönüşüm aracı olarak görüyoruz"

NAVLUNGO Lojistik ve Teknoloji, OTTOBO Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri, RS Araştırma Geliştirme'nin ardından Yongatek'in de Turcorn 100'e dahil edilmesiyle programdaki Teknopark İstanbul firma sayısı 4'e yükseldi.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, Turcorn 100 Programı'na 4 girişimle dahil olmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Teknopark İstanbul olarak yalnızca teknoloji üretimini değil, bu teknolojilerin sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve küresel rekabete açık hale gelmesini önemsiyoruz. Yongatek gibi firmalarımız, yerli ekosistemin derinleşmesinde ve teknoloji tabanlı girişimciliğin büyümesinde önemli rol oynuyor. Biz, girişimciliği bir hedef değil, bir dönüşüm aracı olarak görüyoruz. Bu dönüşümün kalbinde ise güçlü AR-GE, sürdürülebilir büyüme ve yüksek katma değerli üretim var."

Programdaki firma sayısı 23'e ulaştı

Turcorn 100 Programı ile ?????Türkiye teknoloji ekosisteminin uluslararası alanlarda bilinirliğine olumlu katkı sağlayacak, Türk girişimcilerine ilham olacak ve örnek teşkil edecek işletmelerin ekosistemde güçlendirilmesi planlanıyor. Firmaların küresel pazarlarda rekabet etmesine yönelik ölçeklenme, uluslararasılaşma ve işbirliği imkanları sunan programa dahil edilen firmalar, geleceğin Turcorn'u olma potansiyeli taşıyor.

Bu kapsamda programa dahil edilen firmalara yolculuklarında hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı etki edecek mentörlük, sermayeye kolay erişim, ulaşım ve konaklama gibi destekler sağlanıyor.

Türkiye'de halihazırda Peak Games, Getir, Dream Games, Trendyol, Hepsiburada, Insider ve Papara olmak üzere 7 Turcorn bulunuyor. Bu firmalar, 1 milyar dolarlık değerleme sınırını aşarak "unicorn-Turcorn" olma başarısı göstermişti.

Turcorn 100'de ise Ace Academy, Albert Sağlık Hizmetleri, APPS Medya Teknolojileri, ARKSIGNER Yazılım ve Donanım Sanayi Ticaret, AVCR Bilgi Teknolojileri (Pixery), Colendi Yapay Zeka ve Büyük Veri Teknoloji Hizmetleri, Craftgate Teknoloji, Enqura Bilgi Teknolojileri, Fazla Gıda, ICT Bulut Bilişim (Bulutistan), Macellan Bilişim Danışmanlık, MASSİVE Bio Yazılım Dijital Sağlık Teknolojileri, NAVLUNGO Lojistik ve Teknoloji, OTTOBO Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri, SAHA Robotik, PICUS Bilişim Güvenlik, RS Research, TECHSIGN Bilgi Teknolojileri, Vispera Bilgi Teknolojileri, VRLAB Academy, Wask Bilgi Teknolojileri, WiserSense Bilgi Teknolojileri ve YONGA Teknoloji Mikroelektronik Araştırma Geliştirme Ticaret (Yongatek) ile toplamda 23 firma destekleniyor.