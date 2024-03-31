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YOZGAT SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 20:03  Güncelleme: 20:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 188
Toplam Seçmen : 60.733
Açılan Sandık : 97
Açılan Sandık Oranı : % 51,60
Kullanılan Oy : 22.797
Geçerli Oy : 22.660
Katılım Oranı : % 73,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHKAZIM ARSLAN% 37,28.429
MHPÖMER AÇIKEL% 31,087.043
AK PARTİCELAL KÖSE% 26,686.045
CHPÖZKAN ŞENGÜL% 2,11477
İYİ PARTİMUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN% 1,24282
SAADETZİYA KOÇAK% 0,61139
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU% 0,3169
DİĞER% 0,3169
DEVA PARTİSİMESUT YILDIRIM% 0,1431
BAĞIMSIZBEKİR KORKMAZ% 0,1431
DEM PARTİMERVE EYLÜL BÜTÜN% 0,1125
MİLLETMİRAÇ DENGİZ% 0,049
DSPZEHRA ATAKAN% 0,013
BTPBEYZANUR KONUK% 0,013
HÜDA PARRAMAZAN ZORLU% 0,013
TKHSEMİH GÜLDALI% 01
YTPSELAHATTİN YÜKSEL% 01
AKDAĞMADENİ

Açılan Sandık Oranı : % 40,43
Katılım Oranı : % 75,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNEZİH YALÇIN% 52,162.321
AK PARTİFERUDUN DAŞTAN% 38,071.694
YENİDEN REFAHMURAT SELVİ% 4,05180
İYİ PARTİSÜLEYMAN GÖK% 2,54113
CHPOĞUZ ERANIL% 2,29102
SAADETMÜCAHİT ERBAKAN ER% 0,7634
DİĞER% 0,094
BAĞIMSIZALİ GÜL% 0,021
BAĞIMSIZMERT ŞAHİN% 0,021
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 11,11
Katılım Oranı : % 85,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA TEKÇAM% 59,09156
MHPSELAHATTİN ÖZDEMİR% 39,01103
BAĞIMSIZADNAN DÜŞMEZ% 1,143
İYİ PARTİSALİM TORUN% 0,381
YENİDEN REFAHMUTLU ÇEKİÇ% 0,381
BOĞAZLIYAN

Açılan Sandık Oranı : % 32,61
Katılım Oranı : % 78,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÖKHAN COŞAR% 50,881.591
CHPSİNAN BUDAK% 43,651.365
MHPCELALETTİN ÖZTÜRK% 4,54142
ZAFER PARTİSİDENİZ ALTINTAŞ% 0,3210
DİĞER% 0,299
YENİDEN REFAHNAFİZ BAYER% 0,268
İYİ PARTİBAKİ ŞAHİN% 0,031
SAADETFATİH DEMİR% 0,031
ÇANDIR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ÇAYIRALAN

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 71,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KAYGISIZ% 48,08225
AK PARTİŞAHİN ŞAHİNER% 26,07122
CHPMUTULLAH ÜSTÜN% 25,85121
ÇEKEREK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KADIŞEHRİ

Açılan Sandık Oranı : % 76,92
Katılım Oranı : % 85,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHDAVUT KARADAVUT% 46,711.043
AK PARTİŞABETTİN AKSOY% 42,41947
MHPHASAN SEDAT AKSU% 10,7239
SAADETYUSUF TAHİR KOÇAK% 0,133
CHPALİ KIZILKAYA% 0,051
SARAYKENT

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 74,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KÖROĞLU% 54,011.272
AK PARTİAHMET ÖÇAL% 44,541.049
DİĞER% 1,1527
CHPRAMAZAN YALÇIN% 0,215
YENİDEN REFAHHARUN ERDOĞAN% 0,092
SARIKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 68,75
Katılım Oranı : % 73,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN GÖZAN% 44,232.910
MHPALPASLAN ERBEK% 37,322.455
BÜYÜK BİRLİKALİ OSMAN ERBİR% 7,39486
İYİ PARTİVAHİT ATEŞ% 5,68374
CHPBERKAY APSALMIŞ% 2,05135
YENİDEN REFAHMEHMET EMİN DURMUŞ% 2,02133
DİĞER% 1,1173
SAADETİSHAK ŞENER% 0,1510
BTPMACİT DELİBALTA% 0,053
SORGUN

Açılan Sandık Oranı : % 27,97
Katılım Oranı : % 77,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ERKUT EKİNCİ% 55,974.531
AK PARTİMURAT GÜRBÜZ% 34,442.788
YENİDEN REFAHHASAN ÇELİK% 4,77386
CHPSALİH SOYSAL% 1,88152
İYİ PARTİŞENOL EDİSAN% 0,9678
SAADETSALİH GÜVENÇ% 0,8770
DEVA PARTİSİTEVFİK ATEŞER% 0,4839
DİĞER% 0,1915
BTPMEHMET ALİ TÜRKCAN% 0,1210
BAĞIMSIZMUSTAFA GÜLTEKİN% 0,1210
HÜDA PARAHMET ALAGÖZ% 0,097
DEM PARTİDOĞAN KARAKOÇ% 0,054
DSPİLHAN AKGÜL% 0,043
HKPBELGÜZAR TAŞDEMİR% 0,011
YTPGÖKHAN ÜMÜTLİ% 0,011
ŞEFAATLİ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

YENİFAKILI

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

YERKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 80,95
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ARSLAN% 28,213.468
MHPOĞUZHAN OĞUZ% 25,853.178
CHPİLHAN YILMAZ% 24,673.033
İYİ PARTİFERHAT YILMAZ% 17,942.205
YENİDEN REFAHMEHMET AĞAOĞLU% 2,64324
SAADETHÜSNÜ ZEKİ% 0,5365
DEM PARTİTÜLİN ÜÇDAL% 0,1519
BTPMUSTAFA KIYICI% 0,011

Kaynak: AA

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