YOZGAT SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|188
|Toplam Seçmen
|:
|60.733
|Açılan Sandık
|:
|115
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 61,17
|Kullanılan Oy
|:
|27.352
|Geçerli Oy
|:
|26.944
|Katılım Oranı
|:
|% 74,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|KAZIM ARSLAN
|% 37,25
|10.036
|MHP
|ÖMER AÇIKEL
|% 30,48
|8.212
|AK PARTİ
|CELAL KÖSE
|% 27,12
|7.306
|CHP
|ÖZKAN ŞENGÜL
|% 2,07
|559
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN
|% 1,29
|347
|SAADET
|ZİYA KOÇAK
|% 0,69
|185
|DİĞER
|% 0,29
|78
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU
|% 0,29
|77
|DEVA PARTİSİ
|MESUT YILDIRIM
|% 0,14
|38
|BAĞIMSIZ
|BEKİR KORKMAZ
|% 0,13
|35
|DEM PARTİ
|MERVE EYLÜL BÜTÜN
|% 0,12
|33
|MİLLET
|MİRAÇ DENGİZ
|% 0,05
|14
|BTP
|BEYZANUR KONUK
|% 0,04
|11
|DSP
|ZEHRA ATAKAN
|% 0,02
|6
|HÜDA PAR
|RAMAZAN ZORLU
|% 0,02
|4
|TKH
|SEMİH GÜLDALI
|% 0
|1
|YTP
|SELAHATTİN YÜKSEL
|% 0
|1
|HAK-PAR
|FEYZİ KAPLAN
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40,43
|Katılım Oranı
|:
|% 75,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NEZİH YALÇIN
|% 52,16
|2.321
|AK PARTİ
|FERUDUN DAŞTAN
|% 38,07
|1.694
|YENİDEN REFAH
|MURAT SELVİ
|% 4,05
|180
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN GÖK
|% 2,54
|113
|CHP
|OĞUZ ERANIL
|% 2,29
|102
|SAADET
|MÜCAHİT ERBAKAN ER
|% 0,76
|34
|DİĞER
|% 0,09
|4
|BAĞIMSIZ
|ALİ GÜL
|% 0,02
|1
|BAĞIMSIZ
|MERT ŞAHİN
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,11
|Katılım Oranı
|:
|% 85,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA TEKÇAM
|% 59,09
|156
|MHP
|SELAHATTİN ÖZDEMİR
|% 39,01
|103
|BAĞIMSIZ
|ADNAN DÜŞMEZ
|% 1,14
|3
|İYİ PARTİ
|SALİM TORUN
|% 0,38
|1
|YENİDEN REFAH
|MUTLU ÇEKİÇ
|% 0,38
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 32,61
|Katılım Oranı
|:
|% 78,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GÖKHAN COŞAR
|% 50,88
|1.591
|CHP
|SİNAN BUDAK
|% 43,65
|1.365
|MHP
|CELALETTİN ÖZTÜRK
|% 4,54
|142
|ZAFER PARTİSİ
|DENİZ ALTINTAŞ
|% 0,32
|10
|DİĞER
|% 0,29
|9
|YENİDEN REFAH
|NAFİZ BAYER
|% 0,26
|8
|İYİ PARTİ
|BAKİ ŞAHİN
|% 0,03
|1
|SAADET
|FATİH DEMİR
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ÇAYIRALAN
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20
|Katılım Oranı
|:
|% 71,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KAYGISIZ
|% 48,08
|225
|AK PARTİ
|ŞAHİN ŞAHİNER
|% 26,07
|122
|CHP
|MUTULLAH ÜSTÜN
|% 25,85
|121
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
KADIŞEHRİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76,92
|Katılım Oranı
|:
|% 85,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|DAVUT KARADAVUT
|% 46,71
|1.043
|AK PARTİ
|ŞABETTİN AKSOY
|% 42,41
|947
|MHP
|HASAN SEDAT AKSU
|% 10,7
|239
|SAADET
|YUSUF TAHİR KOÇAK
|% 0,13
|3
|CHP
|ALİ KIZILKAYA
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75
|Katılım Oranı
|:
|% 74,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KÖROĞLU
|% 54,01
|1.272
|AK PARTİ
|AHMET ÖÇAL
|% 44,54
|1.049
|DİĞER
|% 1,15
|27
|CHP
|RAMAZAN YALÇIN
|% 0,21
|5
|YENİDEN REFAH
|HARUN ERDOĞAN
|% 0,09
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,75
|Katılım Oranı
|:
|% 73,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN GÖZAN
|% 44,23
|2.910
|MHP
|ALPASLAN ERBEK
|% 37,32
|2.455
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ OSMAN ERBİR
|% 7,39
|486
|İYİ PARTİ
|VAHİT ATEŞ
|% 5,68
|374
|CHP
|BERKAY APSALMIŞ
|% 2,05
|135
|YENİDEN REFAH
|MEHMET EMİN DURMUŞ
|% 2,02
|133
|DİĞER
|% 1,11
|73
|SAADET
|İSHAK ŞENER
|% 0,15
|10
|BTP
|MACİT DELİBALTA
|% 0,05
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,14
|Katılım Oranı
|:
|% 77,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ERKUT EKİNCİ
|% 55,49
|6.130
|AK PARTİ
|MURAT GÜRBÜZ
|% 35,14
|3.882
|YENİDEN REFAH
|HASAN ÇELİK
|% 4,8
|530
|CHP
|SALİH SOYSAL
|% 1,7
|188
|İYİ PARTİ
|ŞENOL EDİSAN
|% 0,93
|103
|SAADET
|SALİH GÜVENÇ
|% 0,8
|88
|DEVA PARTİSİ
|TEVFİK ATEŞER
|% 0,43
|47
|DİĞER
|% 0,24
|26
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA GÜLTEKİN
|% 0,13
|14
|BTP
|MEHMET ALİ TÜRKCAN
|% 0,11
|12
|HÜDA PAR
|AHMET ALAGÖZ
|% 0,1
|11
|DSP
|İLHAN AKGÜL
|% 0,05
|6
|DEM PARTİ
|DOĞAN KARAKOÇ
|% 0,04
|5
|HKP
|BELGÜZAR TAŞDEMİR
|% 0,02
|2
|YTP
|GÖKHAN ÜMÜTLİ
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,70
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MÜJDAT KARACA
|% 40,43
|19
|AK PARTİ
|ZEKİ BOZKURT
|% 34,04
|16
|DEVA PARTİSİ
|MAHMUT ERTUĞRUL
|% 10,64
|5
|İYİ PARTİ
|HAYATİ UYAR
|% 8,51
|4
|CHP
|ŞERİFE KILIÇ
|% 6,38
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
YERKÖY
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,89
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH ARSLAN
|% 28
|3.787
|MHP
|OĞUZHAN OĞUZ
|% 26,06
|3.525
|CHP
|İLHAN YILMAZ
|% 24,7
|3.341
|İYİ PARTİ
|FERHAT YILMAZ
|% 17,85
|2.415
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AĞAOĞLU
|% 2,73
|369
|SAADET
|HÜSNÜ ZEKİ
|% 0,5
|68
|DEM PARTİ
|TÜLİN ÜÇDAL
|% 0,15
|20
|BTP
|MUSTAFA KIYICI
|% 0,01
|1
Son Dakika › Güncel › YOZGAT SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Adana'daki sandıkların yüzde 34,53'ü açıldı.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ederken, açılan sandıklara göre Ünlüce önde görünüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu an elde ettikleri verilere göre vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı verilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlığı ve ilçe meclis üyeliği verilerinin de önemli olduğunu vurguladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Sinop'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde saat 21.00 itibarıyla oyların yüzde 33,09'u sayıldı. CHP Adayı Metin Gürbüz yüzde 51,58 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98 ve DEM Parti yüzde 0,73 oy oranına sahip.
Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi sona erdi ve oy sayma işlemi başladı.
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