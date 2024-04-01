YOZGAT SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|188
|Toplam Seçmen
|:
|60.733
|Açılan Sandık
|:
|156
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,98
|Kullanılan Oy
|:
|38.304
|Geçerli Oy
|:
|37.473
|Katılım Oranı
|:
|% 76,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|KAZIM ARSLAN
|% 36,75
|13.770
|MHP
|ÖMER AÇIKEL
|% 30
|11.241
|AK PARTİ
|CELAL KÖSE
|% 27,34
|10.247
|CHP
|ÖZKAN ŞENGÜL
|% 2,08
|779
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN
|% 1,48
|555
|SAADET
|ZİYA KOÇAK
|% 0,84
|314
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU
|% 0,33
|125
|MİLLET
|MİRAÇ DENGİZ
|% 0,31
|116
|DİĞER
|% 0,23
|85
|DEVA PARTİSİ
|MESUT YILDIRIM
|% 0,18
|69
|BAĞIMSIZ
|BEKİR KORKMAZ
|% 0,13
|49
|DEM PARTİ
|MERVE EYLÜL BÜTÜN
|% 0,11
|43
|BTP
|BEYZANUR KONUK
|% 0,09
|33
|DSP
|ZEHRA ATAKAN
|% 0,04
|14
|HÜDA PAR
|RAMAZAN ZORLU
|% 0,03
|13
|TKH
|SEMİH GÜLDALI
|% 0,02
|6
|YTP
|SELAHATTİN YÜKSEL
|% 0,02
|6
|HAK-PAR
|FEYZİ KAPLAN
|% 0,01
|5
|HKP
|EROL KIYAK
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72,34
|Katılım Oranı
|:
|% 74,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NEZİH YALÇIN
|% 51,71
|3.924
|AK PARTİ
|FERUDUN DAŞTAN
|% 38,68
|2.935
|YENİDEN REFAH
|MURAT SELVİ
|% 4,42
|335
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN GÖK
|% 2,21
|168
|CHP
|OĞUZ ERANIL
|% 2,21
|168
|SAADET
|MÜCAHİT ERBAKAN ER
|% 0,62
|47
|BTP
|ABDULLAH GÜNGÖR
|% 0,11
|8
|HÜDA PAR
|MUHAMMET İÇLEK
|% 0,03
|2
|BAĞIMSIZ
|ABDULLAH TEKİN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA TEKÇAM
|% 50,46
|1.041
|MHP
|SELAHATTİN ÖZDEMİR
|% 45,27
|934
|YENİDEN REFAH
|MUTLU ÇEKİÇ
|% 1,84
|38
|BAĞIMSIZ
|ADNAN DÜŞMEZ
|% 1,41
|29
|SAADET
|SEYİT ALİ GÜNDÜZ
|% 0,44
|9
|İYİ PARTİ
|SALİM TORUN
|% 0,34
|7
|BTP
|MUSTAFA HAKAN İMAMOĞLU
|% 0,24
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 54,35
|Katılım Oranı
|:
|% 80,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GÖKHAN COŞAR
|% 49,31
|2.659
|CHP
|SİNAN BUDAK
|% 46,86
|2.527
|MHP
|CELALETTİN ÖZTÜRK
|% 1,58
|85
|YENİDEN REFAH
|NAFİZ BAYER
|% 0,82
|44
|ZAFER PARTİSİ
|DENİZ ALTINTAŞ
|% 0,65
|35
|İYİ PARTİ
|BAKİ ŞAHİN
|% 0,54
|29
|SAADET
|FATİH DEMİR
|% 0,15
|8
|DEM PARTİ
|ŞERVİN ÖZVİRAN
|% 0,07
|4
|BTP
|NURETTİN ÖCALAN
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,67
|Katılım Oranı
|:
|% 80,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERTAN EROĞLU
|% 33,33
|493
|YENİDEN REFAH
|HALİM İLBAY
|% 27,05
|400
|CHP
|ALİ RIZA BOR
|% 23,4
|346
|AK PARTİ
|MUSTAFA ERTAN ÖRGÜN
|% 15,75
|233
|SAADET
|ABDULLAH KURU
|% 0,47
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KAYGISIZ
|% 40,69
|1.163
|AK PARTİ
|ŞAHİN ŞAHİNER
|% 30,16
|862
|CHP
|MUTULLAH ÜSTÜN
|% 28,55
|816
|YENİDEN REFAH
|AYDIN ERGİŞİ
|% 0,39
|11
|BTP
|AYŞE KARAKUŞ
|% 0,14
|4
|SAADET
|ÖMER YAZGAN
|% 0,07
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Katılım Oranı
|:
|% 80,00
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÜZEYİR İNCE
|% 58,28
|2.664
|AK PARTİ
|EYYUP ÇAKIR
|% 39,73
|1.816
|CHP
|ALİ NACİ KAVCI
|% 1,16
|53
|DİĞER
|% 0,31
|14
|SAADET
|NECMETTİN KAYHAN
|% 0,26
|12
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH DOĞAN
|% 0,2
|9
|BTP
|İHSAN ÇETİN
|% 0,06
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,62
|Katılım Oranı
|:
|% 85,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|DAVUT KARADAVUT
|% 46,75
|1.122
|AK PARTİ
|ŞABETTİN AKSOY
|% 42,54
|1.021
|MHP
|HASAN SEDAT AKSU
|% 10,54
|253
|SAADET
|YUSUF TAHİR KOÇAK
|% 0,13
|3
|CHP
|ALİ KIZILKAYA
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 81,25
|Katılım Oranı
|:
|% 74,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KÖROĞLU
|% 56,49
|1.437
|AK PARTİ
|AHMET ÖÇAL
|% 42,53
|1.082
|YENİDEN REFAH
|HARUN ERDOĞAN
|% 0,43
|11
|CHP
|RAMAZAN YALÇIN
|% 0,39
|10
|İYİ PARTİ
|NURULLAH ULUER
|% 0,12
|3
|DİĞER
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,5
|Katılım Oranı
|:
|% 74,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN GÖZAN
|% 45,3
|3.771
|MHP
|ALPASLAN ERBEK
|% 37,27
|3.102
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ OSMAN ERBİR
|% 7,42
|618
|İYİ PARTİ
|VAHİT ATEŞ
|% 5,06
|421
|CHP
|BERKAY APSALMIŞ
|% 1,97
|164
|YENİDEN REFAH
|MEHMET EMİN DURMUŞ
|% 1,96
|163
|DİĞER
|% 0,73
|61
|SAADET
|İSHAK ŞENER
|% 0,18
|15
|BTP
|MACİT DELİBALTA
|% 0,11
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76,27
|Katılım Oranı
|:
|% 78,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ERKUT EKİNCİ
|% 55,06
|12.086
|AK PARTİ
|MURAT GÜRBÜZ
|% 35,51
|7.796
|YENİDEN REFAH
|HASAN ÇELİK
|% 4,28
|939
|CHP
|SALİH SOYSAL
|% 1,82
|399
|İYİ PARTİ
|ŞENOL EDİSAN
|% 0,91
|199
|SAADET
|SALİH GÜVENÇ
|% 0,76
|167
|DİĞER
|% 0,61
|135
|DEVA PARTİSİ
|TEVFİK ATEŞER
|% 0,56
|123
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA GÜLTEKİN
|% 0,15
|32
|HÜDA PAR
|AHMET ALAGÖZ
|% 0,1
|23
|BTP
|MEHMET ALİ TÜRKCAN
|% 0,09
|20
|DEM PARTİ
|DOĞAN KARAKOÇ
|% 0,05
|11
|YTP
|GÖKHAN ÜMÜTLİ
|% 0,04
|9
|DSP
|İLHAN AKGÜL
|% 0,03
|7
|HKP
|BELGÜZAR TAŞDEMİR
|% 0,03
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,30
|Katılım Oranı
|:
|% 82,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ BOZKURT
|% 48,82
|2.571
|MHP
|MÜJDAT KARACA
|% 31,85
|1.677
|CHP
|ŞERİFE KILIÇ
|% 7,52
|396
|İYİ PARTİ
|HAYATİ UYAR
|% 6,61
|348
|DEVA PARTİSİ
|MAHMUT ERTUĞRUL
|% 3,4
|179
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ ŞAHİN
|% 1,52
|80
|SAADET
|NAİM ÖZKAN
|% 0,17
|9
|BTP
|İSMAİL HAYDAR İMAMOĞLU
|% 0,11
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
YERKÖY
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,41
|Katılım Oranı
|:
|% 87,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH ARSLAN
|% 27,09
|4.134
|MHP
|OĞUZHAN OĞUZ
|% 26,31
|4.014
|CHP
|İLHAN YILMAZ
|% 24,72
|3.772
|İYİ PARTİ
|FERHAT YILMAZ
|% 17,69
|2.699
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AĞAOĞLU
|% 3,25
|496
|SAADET
|HÜSNÜ ZEKİ
|% 0,58
|89
|DEM PARTİ
|TÜLİN ÜÇDAL
|% 0,17
|26
|BTP
|MUSTAFA KIYICI
|% 0,11
|16
|ADP
|SİNAN ACAR
|% 0,08
|12
Son Dakika › Güncel › YOZGAT SON - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ayşe Ünlüce, kesin olmayan sonuçlara göre 251 bin 173 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı İdris Nebi Hatipoğlu ise 190 bin 932 oy aldı. Ayşe Ünlüce, Eskişehir doğumlu olup, hukuk eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına hakim olarak başlayan Ünlüce, daha sonra avukatlık yapmış ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur. Emekli olan Ünlüce, evli ve iki çocuk annesidir.
AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Altay 552 bin 209 oy alırken, Yeniden Refah adayı Mehmet Köseoğlu 260 bin 484 oy aldı. Altay, daha önce Selçuklu Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve uluslararası düzeyde birçok görevde bulunmuştur.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 4 milyon 112 bin 400 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Murat Kurum ise 3 milyon 234 bin 836 oy aldı. Ekrem İmamoğlu, Trabzon Lisesi ve İstanbul Üniversitesi mezunu olup, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kastamonu Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Hasan Baltacı, kesin olmayan sonuçlara göre 29 bin 552 oy alarak kazandı. AK Parti adayı Tahsin Babaş ise 22 bin 24 oyda kaldı. Baltacı, Sinop'un Boyabat ilçesinde doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketinde çalışmış ve CHP Kastamonu İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Ayrıca Baltacı, 2018 ve 2023 yıllarında CHP Kastamonu Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Özcan, 49 bin 571 oy alırken, AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol 27 bin 41 oy aldı. Tanju Özcan, Bolu'da doğmuş olup, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce CHP Bolu Merkez İlçe Başkanlığı ve Bolu Milletvekilliği görevlerinde bulunan Özcan, 2019 yerel seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Memduh Büyükkılıç 277 bin 148, Yeniden Refah adayı Abdullah Özkırış 140 bin 384 oy aldı. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin Develi ilçesinde doğmuş olup, eğitimini Kayseri'de tamamlamıştır. Siyasete 1993 yılında giren Büyükkılıç, daha önce Melikgazi Belediye Başkanlığı yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ötüken Senger 16 bin 35, DEM Parti adayı Kenan Karahancı 13 bin 453 oy aldı. Senger'in öz geçmişi: Kars'ta doğan Senger, eğitimini tamamladıktan sonra Kafkas Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.
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