YOZGAT SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 00:32  Güncelleme: 00:32
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MERKEZ

Toplam Sandık : 188
Toplam Seçmen : 60.733
Açılan Sandık : 159
Açılan Sandık Oranı : % 84,57
Kullanılan Oy : 39.623
Geçerli Oy : 38.605
Katılım Oranı : % 77,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHKAZIM ARSLAN% 36,514.091
MHPÖMER AÇIKEL% 29,9211.553
AK PARTİCELAL KÖSE% 27,3810.569
CHPÖZKAN ŞENGÜL% 1,85713
İYİ PARTİMUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN% 1,62626
SAADETZİYA KOÇAK% 0,99381
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU% 0,42162
MİLLETMİRAÇ DENGİZ% 0,33127
DSPZEHRA ATAKAN% 0,3115
DEVA PARTİSİMESUT YILDIRIM% 0,2284
DEM PARTİMERVE EYLÜL BÜTÜN% 0,1248
BAĞIMSIZBEKİR KORKMAZ% 0,1141
BTPBEYZANUR KONUK% 0,138
DİĞER% 0,0622
HÜDA PARRAMAZAN ZORLU% 0,0313
YTPSELAHATTİN YÜKSEL% 0,027
TKHSEMİH GÜLDALI% 0,016
HAK-PARFEYZİ KAPLAN% 0,015
HKPEROL KIYAK% 0,014
AKDAĞMADENİ

Açılan Sandık Oranı : % 72,34
Katılım Oranı : % 74,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNEZİH YALÇIN% 51,563.904
AK PARTİFERUDUN DAŞTAN% 38,762.935
YENİDEN REFAHMURAT SELVİ% 4,42335
CHPOĞUZ ERANIL% 2,23169
İYİ PARTİSÜLEYMAN GÖK% 2,22168
SAADETMÜCAHİT ERBAKAN ER% 0,6549
BTPABDULLAH GÜNGÖR% 0,118
HÜDA PARMUHAMMET İÇLEK% 0,043
BAĞIMSIZABDULLAH TEKİN% 0,011
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA TEKÇAM% 50,441.041
MHPSELAHATTİN ÖZDEMİR% 45,25934
YENİDEN REFAHMUTLU ÇEKİÇ% 1,8438
BAĞIMSIZADNAN DÜŞMEZ% 1,429
SAADETSEYİT ALİ GÜNDÜZ% 0,449
İYİ PARTİSALİM TORUN% 0,347
BTPMUSTAFA HAKAN İMAMOĞLU% 0,296
BOĞAZLIYAN

Açılan Sandık Oranı : % 58,70
Katılım Oranı : % 81,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÖKHAN COŞAR% 48,872.897
CHPSİNAN BUDAK% 47,022.787
MHPCELALETTİN ÖZTÜRK% 1,6799
YENİDEN REFAHNAFİZ BAYER% 0,9154
ZAFER PARTİSİDENİZ ALTINTAŞ% 0,6639
İYİ PARTİBAKİ ŞAHİN% 0,5935
SAADETFATİH DEMİR% 0,159
DEM PARTİŞERVİN ÖZVİRAN% 0,16
BTPNURETTİN ÖCALAN% 0,032
ÇANDIR

Açılan Sandık Oranı : % 91,67
Katılım Oranı : % 81,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERTAN EROĞLU% 32,18652
CHPALİ RIZA BOR% 26,51537
YENİDEN REFAHHALİM İLBAY% 25,32513
AK PARTİMUSTAFA ERTAN ÖRGÜN% 15,55315
SAADETABDULLAH KURU% 0,449
ÇAYIRALAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KAYGISIZ% 40,691.163
AK PARTİŞAHİN ŞAHİNER% 30,16862
CHPMUTULLAH ÜSTÜN% 28,55816
YENİDEN REFAHAYDIN ERGİŞİ% 0,3911
BTPAYŞE KARAKUŞ% 0,144
SAADETÖMER YAZGAN% 0,072
ÇEKEREK

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 80,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÜZEYİR İNCE% 58,282.664
AK PARTİEYYUP ÇAKIR% 39,731.816
CHPALİ NACİ KAVCI% 1,1653
DİĞER% 0,3114
SAADETNECMETTİN KAYHAN% 0,2612
YENİDEN REFAHABDULLAH DOĞAN% 0,29
BTPİHSAN ÇETİN% 0,063
KADIŞEHRİ

Açılan Sandık Oranı : % 84,62
Katılım Oranı : % 85,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHDAVUT KARADAVUT% 46,751.122
AK PARTİŞABETTİN AKSOY% 42,541.021
MHPHASAN SEDAT AKSU% 10,54253
SAADETYUSUF TAHİR KOÇAK% 0,133
CHPALİ KIZILKAYA% 0,041
SARAYKENT

Açılan Sandık Oranı : % 81,25
Katılım Oranı : % 75,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KÖROĞLU% 56,421.437
AK PARTİAHMET ÖÇAL% 42,481.082
YENİDEN REFAHHARUN ERDOĞAN% 0,5514
CHPRAMAZAN YALÇIN% 0,4311
İYİ PARTİNURULLAH ULUER% 0,123
SARIKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 87,5
Katılım Oranı : % 74,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN GÖZAN% 45,293.771
MHPALPASLAN ERBEK% 37,273.103
BÜYÜK BİRLİKALİ OSMAN ERBİR% 7,42618
İYİ PARTİVAHİT ATEŞ% 5,06421
YENİDEN REFAHMEHMET EMİN DURMUŞ% 1,97164
CHPBERKAY APSALMIŞ% 1,97164
DİĞER% 0,7361
SAADETİSHAK ŞENER% 0,1815
BTPMACİT DELİBALTA% 0,119
SORGUN

Açılan Sandık Oranı : % 82,20
Katılım Oranı : % 78,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ERKUT EKİNCİ% 55,2613.095
AK PARTİMURAT GÜRBÜZ% 35,238.349
YENİDEN REFAHHASAN ÇELİK% 4,381.038
CHPSALİH SOYSAL% 1,89447
İYİ PARTİŞENOL EDİSAN% 0,89210
SAADETSALİH GÜVENÇ% 0,78184
DEVA PARTİSİTEVFİK ATEŞER% 0,55130
DİĞER% 0,55130
BAĞIMSIZMUSTAFA GÜLTEKİN% 0,1332
HÜDA PARAHMET ALAGÖZ% 0,125
BTPMEHMET ALİ TÜRKCAN% 0,0922
DEM PARTİDOĞAN KARAKOÇ% 0,0513
YTPGÖKHAN ÜMÜTLİ% 0,049
HKPBELGÜZAR TAŞDEMİR% 0,038
DSPİLHAN AKGÜL% 0,037
ŞEFAATLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ BOZKURT% 48,782.749
MHPMÜJDAT KARACA% 32,741.845
İYİ PARTİHAYATİ UYAR% 7,06398
CHPŞERİFE KILIÇ% 6,88388
DEVA PARTİSİMAHMUT ERTUĞRUL% 3,64205
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ ŞAHİN% 0,6235
SAADETNAİM ÖZKAN% 0,169
BTPİSMAİL HAYDAR İMAMOĞLU% 0,127
YENİFAKILI

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

YERKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 98,41
Katılım Oranı : % 84,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ARSLAN% 26,934.111
MHPOĞUZHAN OĞUZ% 26,44.030
CHPİLHAN YILMAZ% 253.817
İYİ PARTİFERHAT YILMAZ% 17,412.658
YENİDEN REFAHMEHMET AĞAOĞLU% 3,3504
SAADETHÜSNÜ ZEKİ% 0,5889
DEM PARTİTÜLİN ÜÇDAL% 0,1726
BTPMUSTAFA KIYICI% 0,1218
ADPSİNAN ACAR% 0,0913

Kaynak: AA

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