Yozgat'ta 17 Katlı Binada Yangın

Yozgat'ta, 17 katlı binanın son katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilal Şahin Mahallesi Kent Park mevkisinde bulunan 17 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.