Yozgat\'ta Buz Sarkıtları Oluştu

Yozgat'ta soğuk hava nedeniyle ağaçlarda ve banklarda buz sarkıtları oluştu.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Yozgat'ta dağların yamaçlarında, ağaçlarda ve banklarda eriyen karların etkisiyle buz sarkıtları meydana geldi.
Yozgat Bozok Üniversitesi yerleşkesinde öğrenciler, ağaçlarda ve banklarda oluşan sarkıtlarla fotoğraf çektirdi.
Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Tuba Albayrak, AA muhabirine, hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğünü belirterek, fakülte bahçesindeki ağaçlarda buz sarkıtlarının güzel görüntü oluşturduğunu söyledi.
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