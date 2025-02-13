Yozgat'ta Eğitime 1 Gün Ara

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Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçeler ile kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Akdağmadeni, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 13 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz yağış durumuna göre münferiden karar alacaklardır."