Yozgat'ta İktidar Değişimi Mesajı

Haber: Gülara SUBAŞI/ Seyfi ÇELİKKAYA Kamera: Dursun ALKAYA/Tunahan GÜLER

(YOZGAT) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Abbas Ertürk, partisinin Yozgat'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin ardından, "Bir iktidar gidiyor, başka bir iktidar geliyor. Seçmen, mesajını çok net vermiştir. Umarım iktidar bu mesajı almıştır, buradan ders çıkartmıştır. Yozgat'ta artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını halk göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için Yozgat'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenlendi. CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk, mitingin ardından ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Ertürk, şöyle konuştu:

"Sessiz Anadolu'nun isyanıydı bu miting. Miting öncesi konuşmamda da söylemiştim, 'Bazıları burayı kalesi zannediyor' diye. Bugün AK Parti'nin kalesi tuzla buz olmuştur Yozgat'ta. Yozgat halkı, çiftçisi, emekçisi akın akın meydanlara sığmamıştır. Miting için ayırdığımız alanın dışına taşmıştır. 200'ün, 300'ün üstünde traktör ile çiftçimiz Genel Başkanımızı karşılamıştır. Bu artık şunu gösteriyor ki; bir iktidar gidiyor, başka bir iktidar geliyor. Seçmen, mesajını çok net vermiştir. Umarım iktidar bu mesajı almıştır. Buradan ders çıkartmıştır. Yozgat'ta artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını halk göstermiştir. İl başkanımıza, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerimize, Yozgat örgütlerimize, Yozgat halkına çok teşekkür ediyoruz. Bugün genel başkanımızı bağrına basmıştır Yozgat. Bundan sonra da artarak, kalabalıklaşarak mitinglerimizi yurt genelinde sürdüreceğiz. Tüm Yozgat halkına sıcaklığı, misafirperverliği, içtenliği için çok teşekkür ediyorum."