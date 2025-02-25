Yozgat'ta Kaçak Kazı Operasyonu

Yozgat'ta kaçak kazı yapan kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tabiat varlıklarını koruma ve kaçak kazıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Çekerek ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan ekipler, düzenledikleri operasyonda H.Y'i suçüstü yakaladı.
Operasyonda, 1 metal arama dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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