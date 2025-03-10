Yozgat'ta Kaçakçılık Operasyonu

Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 20 litre etil kaçak alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde kaçak sigara ve sahte içki satışıyla ilgili çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, 50 bin makaron, 400 kilogram kıyılmış tütün ve 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç, H.A. ve S.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.