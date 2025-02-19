Yozgat'ta Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

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Yozgat'ta İl Özel İdare ekipleri kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor

YOZGAT - Yozgat İl Özel İdare ekipleri yoğun kar yağışının yaşandığı ilçelerde ve köylerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çayıralan Günyayla-Konuklar-Karakışla grup yolu, Sorgun Belencumafakılı Köyü, Çayıralan İnönü Köyü'nde kar temizleme ve yol açma faaliyetleri devam ediyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları da yapan ekipler vatandaşların mağduriyet yaşamaması için var gücüyle çaba gösteriyor.