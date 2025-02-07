Yozgat\'ta Kar Yağışı Hayatı Etkiledi

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Yozgat'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte 2 gün önce başlayıp halen aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışından dolayı il merkezindeki cadde, sokak, çatı ve araçlar beyaza büründü.

Belediye ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması yürüttü.

İşe gitmek isteyen vatandaşlar kar altında kalan araçlarını temizledi.

Çapanoğlu Büyük Cami esnafı da yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri yemledi.

Kar yağışıyla güzel görüntülerin oluştuğu kentte, bazı vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Duran Özer, uzun süredir bekledikleri kar yağışının iki gündür sürmesinden memnun olduklarını belirtti.