Borç yüzünden tartıştığı kayınvalidesini öldürdü

Yozgat'ta Eskipazar Mahallesi'nde vahşet yaşandı. Yıldıray Okhan (31) gece saatlerinde kayınvalidesi Kudret Polat'ın (60) evine gitti. Burada ikili arasında borç meselesinden tartışma çıktı.

KAYINVALİDESİNİ KATLETTİ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Okhan yanındaki bıçakla kayınvalidesi Polat'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI DAMAT GÖZALTINDA

Yıldıray Okhan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.