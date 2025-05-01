Yozgat'ta Eskipazar Mahallesi'nde vahşet yaşandı. Yıldıray Okhan (31) gece saatlerinde kayınvalidesi Kudret Polat'ın (60) evine gitti. Burada ikili arasında borç meselesinden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Okhan yanındaki bıçakla kayınvalidesi Polat'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Yıldıray Okhan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Borç yüzünden tartıştığı kayınvalidesini öldürdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?