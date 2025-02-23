Karın keyfini tekerleklerden yaptıkları kızak ile çıkardılar
YOZGAT - Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Konuklar Beldesi'nde bir gurup vatandaş, karın keyfini kızak kayarak çıkardı.
Son günlerde Yozgat'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrasında vatandaşlar karın tadını kızak kayarak çıkarıyor. Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Konuklar Beldesi'nde bir grup vatandaş, araca bağladıkları tekerlekler ile kızak yaptılar. 6 kişinin kızak yaptığı eğlenceli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Kızak Keyfi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?