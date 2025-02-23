Yozgat'ta Kızak Keyfi

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Karın keyfini tekerleklerden yaptıkları kızak ile çıkardılar

YOZGAT - Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Konuklar Beldesi'nde bir gurup vatandaş, karın keyfini kızak kayarak çıkardı.

Son günlerde Yozgat'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrasında vatandaşlar karın tadını kızak kayarak çıkarıyor. Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Konuklar Beldesi'nde bir grup vatandaş, araca bağladıkları tekerlekler ile kızak yaptılar. 6 kişinin kızak yaptığı eğlenceli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.