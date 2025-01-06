Yozgat\'ta Muhtarlardan Vali\'ye Ziyaret

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Yozgat'ta köy ve mahalle muhtarları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz'la Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, köy ve mahallelerin genel durumu görüşülerek sorunlar ve yapılması gereken çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Muhtarlar, köy yollarının durumu, sulama ve sağlık hizmetleri ile eğitim gibi konularda yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini Vali Özkan'a iletti.

Özkan, ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür ederek, köy ve mahallelerin kalkınması adına sürdürülen destek uygulamalarını devam ettireceklerini belirtti.

Köy ve mahallelerin sorunlarını yakından takip ettiklerini aktaran Özkan, muhtarların katkılarıyla daha yaşanılabilir bir Yozgat için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.???????