Yozgat'ta Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı

Yozgat'ta yangın tedbirleri kapsamında, 15 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler, ateş yakmak ile kamp ve sportif faaliyetler yasaklandı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun aldığı ek kararlar doğrultusunda, ormanlık alanlarda yangın riskine karşı yeni tedbirler uygulanmaya başlandı.

Bu kapsamda, Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı, Oluközü Tabiat Parkı ve Kadıpınarı Tabiat Parkı hariç olmak üzere, tüm ormanlık alanlara giriş çıkışlar ile orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi araçlarla yapılan sportif faaliyetler ve çadırlı kamp kurulması yasaklandı.

Ayrıca başta ormanlık alan çevreleri olmak üzere, tarla, bağ, bahçe ve diğer tüm arazilerde temizlik amacıyla anız, ot, dal ve bitki örtüsü gibi artıkların yakılmasına, orman içi ve bitişiğindeki köylerde yapılacak düğünlerde ise orman yangınına sebebiyet verebilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımına müsaade edilmeyecek.

Ormanlık alanlara yakın mahallelerde bağ ve bahçe temizliği amacıyla artık ve anız yakan kişiler hakkında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından adli işlem yapılacak.